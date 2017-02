Nakon desetljeća čekanja Bryan Adams se vraća u Hrvatsku

Bryan Adams je jedan od onih izvođača koje slušamo »cijeli život« i pjevušimo njegove hitove, poput »Everything I do«, »Have you ever really loved a woman«, »Run to you«, »Please forgive me« i još mnoge druge, stoga ne čudi da je dobitnik mnogih nagrada i nominacija. Adams je potpuno iskren na pozornici, te daje publici svoj maksimum a o razmjeni energije i otpjevanim hitovima prepričava se još dugo nakon koncerta!

Za svoj dugogodišnji rad i doprinos glazbenoj sceni primio je nagrade i nominacije za Grammy, MTV, Zlatni Globus, Juno, Oscara i još mnoge druge. Pjesme poput Cuts Like a Knife, Run To You,

Summer of '69, Heaven, All For Love ove obilježile su mladost mnogih i ostavile svoj trag na glazbenoj sceni te se pretvorile u klasike koji su i dan danas slušani i moderni.

Ovaj je svestrani umjetnik, s prodanih više od 100 milijuna albuma diljem svijeta, jedan od najprodavanijih izvođača svih vremena! Uz pjevanje, sviranje i pisanje, Adams daje svoj obol i u svijetu fotografije gdje je priznat umjetnik. Ništa manje važan doprinos daje kroz svoju fondacijuThe Bryan Adams foundation te kroz aktivizam u borbi za prava/zaštitu životinja.

Mora mu se priznati zavidna i prije svega - aktivna karijera, duga više od 35 godina, čime se rijetko koji muzičar može pohvaliti! Adams ne samo da poput nekih svojih kolega, ne živi na starim lovorikama, već naprotiv konstantno evoluira i ničim ne daje naslutiti da bi mogao usporiti!

Njegov najnoviji album »Get Up« producirao je Jeff Lynn iz ELO (Electric Light Orchestra) te definitivno predstavlja još jedan veliki korak naprijed u bogatom glazbenom stvaralaštvu.

Upravo ovim albumom promovira i svoju turneju, koju ćemo s veseljem dočekati 9.11.2017 u Areni!

Vaše ulaznice možete kupiti u sustavu Eventima, a prodaja kreće u ponedjeljak, 20. veljače u 10:00 sati po cijenama od: 299 / 349 / 399 / 750 kn

O BRYAN ADAMSU:

Rođen u Kinstonu (Kanada), 5. 11. 1959. godine, a roditelji su mu bili engleski imigranti. Već u dobi od 12 godina Bryan i njegov mlađi brat Bruce živjeli su po cijeloj Europi.

Seleći se od mjesta do mjesta već se kao dijete pripremio za svoje glazbene turneje. Već u dobi od 16 godina odlučio je napustiti školu i naći posao u glazbenoj industriji.

Postao je gitarist u bendu zvanom »Shock«. Nakon što grupa nije mogla naći pjevača, Bryan je predložio sebe za tu ulogu. Ostalo je povijest!