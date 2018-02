Napokon otvoren natječaj za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Vjerovali ili ne, dočekali smo dan raspisivanja natječaja za operaciju 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima". Iako smo već sa skepsom pratili odmicanje mjeseca siječnja za koji je natječaj najavljen, Agencija za plaćanje je ispoštovala postavljene rokove i jučer raspisala natječaj. Novosti i detalja je mnogo, a mi vam u nastavku donosimo pregled ključnih odrednica natječaja koje ne smijete previdjeti želite li uspješno prijaviti projekt.

Provjerite jeste li prihvatljivi

Kao što možda već znate, natječaj 6.2.1. namijenjen je poljoprivrednim gospodarstvima koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u sektoru prerade/marketinga/prodaje proizvoda, pružanja usluga, turizma ili tradicijskih i umjetničkih obrta. Svi vi koji već imate rješenje/odobrenje za obavljanje gore spomenutih djelatnosti, ili je ono u postupku izdavanja, na ovome natječaju, nažalost, niste prihvatljivi korisnici, odnosno trebate pričekati ožujak i natječaj 6.4.1.

Uz pokretanje nove djelatnosti, još je nekoliko minimalnih uvjeta kojima kao prijavitelji trebate udovoljiti. Vaše gospodarstvo, ekonomske veličine preko 1.000 EUR, treba biti upisano u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a nositelj OPG-a mora biti upisan u Registar poreznih obveznika i plaćati doprinose po bilo kojoj osnovi najkasnije u trenutku prijave. Od pravnih se osoba zahtijeva da dokažu da su u 2017. godini imali najmanje jednog zaposlenika.

Lokacija vašeg ulaganja mora biti u naselju s najviše 5.000 stanovnika u gradu/općini u kojem je sjedište gospodarstva. Dakle, imate li sjedište u Čakovcu, a želite ulagati u prodaju svojih proizvoda ili turizam u nekom (još nerazvijenom) jadranskom biseru, trebat ćete pronaći druge izvore financiranja. Na koncu, iako vas neće učiniti neprihvatljivim korisnikom, lokacija ulaganja uvelike će uvjetovati i broj bodova koji ćete ostvariti na natječaju (do 20%). Ako je lokacija vašega ulaganja na otoku, u brdsko-planinskom području ili gradu/općini s najnižim indeksom razvijenosti, šanse za prolaz bit će vam znatno veće nego ako ste smješteni u spomenutom središtu Međimurske županije s najvišim indeksom razvijenosti.



Upoznajte se s natječajnim propozicijama

Sada kada znate jeste li prihvatljiv korisnik, vrijeme je za upoznavanje s uvjetima pod kojima Agencija dodjeljuje 375.575 kuna potpore. Prvi zahtjev je imenovanje nositelja nove djelatnosti. U OPG-u to može biti nositelj ili član, u obrtu (su)vlasnik obrta, a u poduzeću odgovorna osoba. Ta osoba prije kraja projekta te narednih pet godina mora ostati zaposlenik Korisnika, imati plaćene doprinose i živjeti u općini/gradu u kojoj se provodi ulaganje.

Sljedeći uvjet odnosi se na ograničenja iznosa prihvatljivih troškova. To, konkretno, znači da je utvrđeno koliko maksimalno možete potrošiti na pojedine aktivnosti. Tako ćete za izgradnju objekta moći izdvojiti do 5.200kn/m², izgradnju bazena do 3.900kn/m², za opremanje do1.040kn/m², a za kupnju vozila ili plovila do 150.000 kuna. Iznos troška, dakako, može biti viši od ovih limita, ali se taj ostatak smatra neprihvatljivim pa ćete ga morati samostalno financirati.



Za provedbu projekta predviđeno je maksimalno 36 mjeseci (uz mogućnost produljenja od 12 mjeseci u izvanrednim okolnostima), uz uvjet da provedba mora započeti najkasnije 3 mjeseca od sklapanja Ugovora o financiranju. S početkom provedbe moguće je zatražiti i isplatu prvih 187.787 kuna, dok se druga polovina potpore potražuje po provedbi svih aktivnosti.



Ne čekajte zadnji trenutak, pripremu započnite što prije

Dakle, kao što smo najavili, novina je mnogo i niz je detalja na koje treba obratiti pozornost već u pripremi projekta. Podnošenje zahtjeva za potporubit će moguće od 12. ožujka do 23. travnja, što korisnicima ostavlja nešto više od mjesec dana za kvalitetnu pripremu. Mudro iskoristite to vrijeme, a za sve dodatne informacije, provjeru prihvatljivosti i pripremu projekta obratite se s povjerenjem tvrtki Ravecon.