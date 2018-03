"Ne daj se, Ines" - humanitarni glazbeno-scenski program za fotografkinju Ines Kotarac

"Ne daj se, Ines!" humanitarni je glazbeno-scenski program čiji je cilj prikupljanje sredstava za prijeko potrebno liječenje fotografkinje Ines Kotarac, koja se već dvije godine bori s još uvijek nedijagnosticiranom autoimunom bolešću.

Program se održava u srijedu, 4. travnja, u klubu Močvara s početkom u 20 sati. U Močvari će za Ines nastupiti drag kolektiv House of Flamingo, bendovi Žen, Seven Mouldy Figs i Svemir te DJ Sergio.

Ines je prije dvije godine osjetila prve znakove da nešto nije u redu s njenim tijelom. Počela je naglo gubiti kilograme, sve se teže kretala, a krenuli su i bolovi. Uslijedili su mjeseci boravka najprije u splitskoj, a zatim i u zagrebačkoj bolnici tijekom kojih su doktori nizom bolnih i neugodnih pretraga nastojali doći do uzroka i odgovora. Nažalost, to se nije dogodilo te je Ines iz bolnice otpuštena tek s listom simptoma za koje su rekli da bi mogli biti znakovi neke nepoznate autoimune bolesti.

Liječenje je podrazumijevalo kortikosteroide, lijek koji to zapravo nije jer samo stišava simptome i usput napravi više štete nego koristi. Unatoč bolesti Inesina strast za fotografijom nije jenjavala te je kroz projekt "In and about pain" kroz fotografiju i tekst prenosila iskustva pacijentica, medicinskih sestara i doktorica o boli.

Ines u idućih sljedećih nekoliko mjeseci kreće na terapije kod splitske doktorice Katarine Dujmović, voditeljice Centra za prirodno liječenje "Wings"; koja u svojoj praksi radi s biorezonancom, magnetima, kisikom i prirodnim pripravcima. K tome, osim samih tretmana troškovima liječenja pribraja se niz nužnih suplemenata za koloniziranje crijevne flore, soli, cvjetne kapi, vitamini...

Radi se o poprilično skupoj terapiji koju Ines, trenutno nesposobna za rad i financiranje vlastitog oporavka, ne može sama podmiriti. Vrijeme predviđeno za liječenje i oporavak je minimalnih šest mjeseci.

Svojim novinarskim i umjetničkim djelovanjem Ines je utjecala i obogaćivala živote kroz riječi i slike, profesionalno i osobno. Nakon svog fakultetskog obrazovanja pisala je za kulturu u Vjesniku i Vijencu, na internetskim portalima Queer.hr i Voxfeminae.net, te surađivala na nekoliko leksikografskih i terminografskih projekata. Kao fotografkinja javnosti se prvi put predstavila serijom aktova "T kao tijelo" s kojom je napravila malu regionalnu turneju.

Njezin projekt "Kapi protiv zaborava (ili u potrazi za izgubljenom domovinom)" zatim je prikazan u 12 gradova od Berlina do Istanbula. Izložbom "Myself" okupila je vlastite portrete i autoaktove; a posljednja izložba "My Queens" (rujan 2017.) rezultat je njenog višegodišnjeg dokumentiranja domaćeg drag queer kolektiva House of Flamingo.

"Ne daj se, Ines!" humanitarni je program koji zajedničkim snagama organiziraju prijateljice i prijatelji, poznanici i podržavatelji fotografkinje Ines Kotarac. Donacija za program iznosi 40 kuna, a sav prikupljeni iznos odlazi u svrhe Inesinog liječenja i što bržeg oporavka. Ulaznice će se moći preuzeti na dan programa na ulazu u Klub Močvara.

Sve koji nisu u stanju prisustvovati programu, ali su voljni doprinijeti donacijom mogu to učiniti na IBAN Ines Kotarac HR1223600003218557930 pri Zagrebačkoj banci (s naznakom "Ne daj se, Ines" - donacija).

Za više informacija o programu posjetite FB event

Za više informacija o radu Ines Kotarac posjetite: https://wherethelightwillfall.com/