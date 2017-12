Nedostatak intime u braku nije problem već simptom nečeg ozbiljnijeg

Neminovno je da intenzitet strasti i požude neće trajati vječno ukoliko se oba partnera jako ne trude održavati ga na pristojnoj razini. Često je razlog za razvoda ne ispunjavajući seksualni život uz, naravno, druge probleme. No, najčešće je nezadovoljstvo u spavaćoj sobi tek simptom i pokazatelj da druga područja u braku ne funkcioniraju. Stručnjaci savjetuju da, prije nego par potpiše papire za razvod zbog problema u krevetu, pokuša identificirati prave probleme i naći rješenje za njih. Usto, treba znati da je seks jedinstven način ostvarivanja intimnosti.

Imate spolne odnose manje od deset puta godišnje?

Različita istraživanja pokazuju da gotovo svaki treći par ima problema sa seksualnim životom, pri čemu seksualni život znači da nemaju puno, čak ni dovoljno spolnih odnosa. U SAD-u je 15% parova čiji je seksualni život potpuno umro. Edward Laumann, jedan od vodećih svjetskih sociologa u području seksualnosti, sa suradnicima je godine 1994. dobio rezultate koji su pokazali da 2% ljudi koji su sudjelovali u istraživanju nije imalo spolni odnos više od godinu dana. Pri navođenju ovih rezultata treba napomenuti da postoje različite definicije braka bez seksa. Neki stručnjaci su izračunali da najviše poteškoća imaju parovi koji imaju spolne odnose manje od deset puta godišnje. Puno parova koji imaju spolne odnose manje od deset puta na godinu nisu toliko nezadovoljni svojim seksualnim životom. U tome su vrlo važni subjektivni osjećaji zadovoljenosti ili nezadovoljenosti. Brak bez seksa ne znači da u takvoj vezi ne postoji ljubavi i poštovanja.

Pomanjkanje seksa je najčešće simptom

Seksualnost je osjetljiv dio partnerstva na kojeg utječu mnogi faktori. Najčešće kada u braku nema seksa vjerojatno se radi o simptomu za neku stvar koju supružnici više i ne primjećuju. Pomanjkanje seksa može biti pokazatelj preopterećenosti poslom i obavezama jednog ili oba partnera. Seks vrlo lako i neprimjetno nestane iz spavaće sobe i preseli se na televizor ili monitor. Stvar koju mnogi navode kao razlog za pomanjkanje seksa je starenje kao normalan životni proces. No, starenje nije razlog zbog kojeg nema seksa te ne predstavlja dobar izgovor. Svaki par je specifičan pa nema jednostavne formule za rješenje tog problema, no, ukoliko ljubav nije zgasnula te među partnerima postoje područja na kojima se žele i mogu graditi, tada bi se ovaj problem trebao riješiti.

Koliko seksa je potrebno?

Iako se čini nepotrebno, moramo vam dati neko uporište. Stručnjaci preporučaju barem jednom tjedno. To je minimum s kojim biste trebali uspješno njegovati intimu u vašem odnosu. Intimnost treba njegovati, hraniti i održavati. Uglavnom kada život uzme maha seks pada na kraj liste prioriteta, što nikako nije dobro. Još jedna velika pogreška koju ljudi rade je čekanje da se stvari promijene same od sebe. To se može reći i za seksualni život; ljudi, čekajući da partner od kojeg su se otuđili napravi prvi korak (a do kojeg ne dolazi), jednostavno izgube nadu umjesto da sami nešto poduzmu!

Izvor: Intimatemedicine.com