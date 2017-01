Nekoliko zanimljivih mitova o seksu

Seks je područje života o kojem se vjerojatno najviše razgovara i šapuće, a zašto? Nije potpuno jasno, zapravo, jer se radi o aktivnosti koju najveći broj ljudi upražnjava - poraznih dvije minute u prosjeku i to tek dva puta tjedno ako imaju sreće!

No, bilo kako bilo, evo nekih najčešćih mitova, a na prvo mjesto s pravom zasjeda onaj o tome da su muškarci stalno napaljeni. Žene bi, po toj logici, trebale biti te koje su hladne pa ih treba paliti kao starog dizelaša usred zime... Što, naravno, nema veze s istinom jer su žene napaljene najmanje jednako kao muškarci, ako ne i više.

Tu su, nakon toga, sva moguća prirodna pomagala iliti afrodizijaci - od kamenica nadalje. No, morat ćemo vas razočarati, jer su sva relevantna istraživanja pokazala da su svi "prirodni afrodizijaci" - hrana. Kao i svaka druga, a silna objašnjenja o njihovom učinku toliko su se rasprostranila da većina ljudi misli da je to bolje i jače od Viagre. Nije. To je hrana. Točka.

I da, ne bježimo od veličine, koja je sigurno važna, no definitivno nije toliko koliko inače mislimo. Znate li koji je svjetski prosjek u erekciji? 12 - 15 cm ... nije nešto, pa ako ste ispod prosjeka, stvarno se trebate zabrinuti. Najveći penis ima 34 centimetra, a najmanjeg još nisu izmjerili ...

Ukratko... uživajte u seksu, što češće i što duže možete. To je sve što trebate.