Nema tramvaja po Savskoj i Frankopanskoj

Zbog radova na raskrižju Savske i Vodnikove, od ponedjeljka, 31. srpnja, do četvrtka, 3. kolovoza, obustavlja se tramvajski promet Savskom cestom i Frankopanskom ulicom od Vodnikove do Ilice te Mihanovićevom i Vodnikovom od Glavnog kolodvora do Savske ceste, priopćeno je iz ZET-a.



Tramvajske linije 2, 4, 9, 12, 13, 14 i 17 vozit će u oba smjera izmijenjenom trasom:

Linija 2: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Žitnjak - Savišće

Linija 4: Dubec - Dubrava - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Trg bana Josipa Jelačića - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Savski most

Linija 9: Borongaj - Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Trg bana Josipa Jelačića - Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ljubljanica

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Vukovarska - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Kvaternikov trg - Dubrava

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Jukićeva - Ulica Republike Austrije - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Kvaternikov trg

Linija 14: Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Velesajam - Zapruđe

Linija 17: Prečko - Savska - Jukićeva - Republike Austrije - Trg bana Josipa Jelačića - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Izmjene u autobusnim linijama



Radovi privremeno obustavljaju i neke od autobusnih linija:



Autobusna linija 135 (Črnomerec - Graberje) neće prometovati u nedjelju, 30. srpnja, od 10 do 15 sati, zbog radova na vodoopskrbnom priključku u ulici Graberje.

Autobusi linije 132 (Savski most - Goli Breg - Brezovica) vozit će djelomično izmijenjenom trasom od ponedjeljka, 31. srpnja, od 7 sati, do jutarnjih sati ponedjeljka, 7. kolovoza, zbog izgradnje kanalizacijskog priključka osnovne škole na Brezovičkoj cesti.

Autobusi će sa Savskog mosta voziti uobičajenom trasom do stajališta Drežnik, gdje će skretati u Desprimsku ulicu I. odvojak, u kojoj će biti uspostavljeno privremeno okretište.

Autobusi će u povratku prema Savskom mostu voziti uobičajenom trasom.

Za vrijeme radova, stajališta Brezovica škola izmješta se na Brezovičku cestu ispred ambulante.