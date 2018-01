Nestašne žene vole ovakve muškarce...

Nevjera nije strana ženama, štoviše, bez obzira na sve mitove koji kruže, one su sklone prevari jednako kao i muškarci. No, pitanje koje muči muškarce koji bi rado pronašli partnericu u nevjeri jest - kakve to muškarce traže te žene?

Ne brinite, imamo odgovor - jedno je istraživanje obradilo čak 11 tisuća žena kako bi pokušalo dobiti odgovor na neka pitanja, a prvo je bilo - što je najvažnije kod ljubavnika s kojim varaju partnera. Najveći broj ispitanica, njih čak 70 posto složio se da je to - mladost.

Dosta je njih priznalo da se zapravo nalaze u prilično dobrom i sretnom braku, no jedna stvar im kronično nedostaje - naravno, dobar seks.

Ne čudi, stoga, da se tada u jednadžbu uvodi mlađi frajer na vrhuncu seksualne moći, no ujedno i dovoljno iskusan da bi mogao zadovoljiti sve prohtjeve žene.

Zašto to rade? Da bi se osjećale mlađe, poželjnije, bolje ... dakle, jednako kao i muškarci koji su nevjerni.

Tek toliko da znate, prilično velik broj ispitanica kaže da se još danima nakon seksa s ljubavnikom osjeća sretnije i ispunjenije, što na kraju ima snažan pozitivan učinak na kvalitetu njihovog braka.

Za muškarce koji su zainteresirani za takav poslić - trebali bi imati 34 godine, tek toliko da znate.