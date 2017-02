New York Times reklamira neovisno novinarstvo

New York Times će tijekom nedjeljnog prijenosa dodjele Oscara emitirati prvu reklamu u sedam godina kojom će te 166 godina stare novine naglasiti važnost neovisnog novinarstva u vrijeme dok američki predsjednik Donald Trump napada medije kao "lažne vijesti".

Reklama New York Timesa dio je šire kampanje tog medija koji se želi pozicionirati kao pouzdan izvor informacija u jeku epidemije "lažnih vijesti".

U 30 sekundi reklame ponavljat će se rečenica "Istina je..." koju će dovršavati glasovi iz pozadine, svaki put s drugim završetkom, poput "naša je nacija podjeljenija nego ikad" ili "alternativne činjenice su laž".

Reklama će završiti s "Istina je sada važnija nego ikada".

Novine New York Times su od Trumpove pobjede 8. studenog prošle godine ostvarile rast digitalnih pretplatnika i prihoda, čak i usprkos padu prodaje tiskanog izdanja. Te su novine u zadnjem kvartalu zabilježile 276 tisuća novih pretplatnika, a prihodi od digitalnog oglašavanja su narasli za 11 posto, te sad čine 40 posto sveukupne zarade od marketinga.

New York Times, Financial Times, Wall Street Journal i Gannet Co grade na svom online čitateljstvu koje su stekli tijekom predsjedničke kampanje, promovirajući nepristrano izvještavanje kao svoju strategiju prodaje.

Trump često napada medije. Posljednji napad dogodio se prošlog tjedna kad je referirajući se na New York Times, NBC, ABC, CBS i CNN izjavio da su mediji "neprijatelj američkog naroda".

Dodjele Oscara su tradicionalno najgledaniji nesportski događaj koji se emitira u SAD-u. Prošlogodišnje Oscare gledalo je 34,4 milijuna gledatelja, što je treća najmanja publika od 1974. godine. Usprkos tome, samo su utakmice američkog nogometa privukle više gledatelja u prošloj godini.

Emitiranje reklama tijekom dodjele Oscara jedno je od najskupljih na televiziji jer oko 30 sekundi promidžbenog programa košta između 1,9 i 2 milijuna dolara, prema podacima marketinške tvrtke Kantar Media. Televizija ABC, koja je u vlasništvu korporacije Walt Disney, nije komentirala koliko će novaca dobiti od oglašivača, no izvor upoznat s tim pregovorima tvrdi da će reklama New York Timesa također biti u tom cjenovnom opsegu.