Nick Cave novi headliner INmusic festivala #13

Nakon točno deset godina od zadnjeg nastupa u Hrvatskoj, 2008. godine na trećem izdanju INmusic festivala, nikada jači i iščekivaniji Nick Cave & The Bad Seeds vraćaju se na glavnu pozornicu INmusic festivala!

Organizatori INmusic festivala na konferenciji za novinare održanoj 6. prosinca okupljenim medijima, uz objavu nastavka suradnje s OTP bankom Hrvatska kao partnerom koji omogućava beskontaktno plaćanje i na nadolazećem izdanju festivala, otkrili su i ime drugog glavnog izvođača nadolazećeg izdanja trinaestog izdanja INmusic festivala - veličanstvenog Nick Cavea & The Bad Seeds.

Uz podsjetnik na omiljen glazbeni poklon - INmusic blagdanski paket koji je već u prodaji, organizatori su se osvrnuli na jubilarnu petu godinu plodne suradnje s OTP bankom Hrvatska. Okupljenima se obratio Dražen Božić, ispred OTP banke: „Ponosni smo što je OTP banka već petu godinu za redom sponzor i partner INmusic festivala. Kako bi posjetitelji bezbrižno uživali u sjajnim glazbenim imenima i bogatom programu bez suvišnog čekanja u redovima i na idućem festivalu osigurat ćemo bezgotovinsko i beskontaktno plaćanje Mastercard contactless karticama OTP banke, ali i svim ostalim beskontaktnim karticama, kao i festivalskim karticama. Također, od 2. siječnja 2018. godine omogućit ćemo uplatu festivalskih ulaznica u svim poslovnicama OTP banke, na više od 100 lokacija diljem Hrvatske. Oni koji povijest festivala imaju u malom prstu svoju ulaznicu moći će osvojiti u sad već tradicionalnom Facebook kvizu OTP banke „Upadni na INmusic". Upravo je u tijeku natječaj „Upadni na INmusic" u kojem najbrže i glazbeno najbolje potkovane nagrađujemo INmusic blagdanskim paketom. Stoga pozivam sve zainteresirane da nas redovito prate na fejsu."

Nick Cave & The Bad Seeds gotovo nije potrebno ni predstavljati. Bez sumnje riječ je o jednom od najutjecajnijih i najinventivnijih rock sastava našeg doba koji već preko trideset godina u neumornom i ustrajnom tempu grade glazbeni opus čija umjetnička vrijednost odolijeva zubu vremena. Točno deset godina nakon posljednjeg nastupa u Hrvatskoj, također na INmusic festivalu 2008. godine, i na tragu iznimne turneje u povodu izdavanja posljednjeg studijskog albuma Skeleton Tree u sklopu koje su rasprodane arene diljem Europe, Nick Cave se vraća na Jarun u pratnji savršeno usklađenih Bad Seedsa - Warrena Ellisa, Thomasa Wydlera, Martyna Caseya i Jima Sclavunosa. Ova skupina individualno jakih i raznolikih glazbenika u zajedničkom radu i nastupima generira posve neočekivanu i izvanrednu energiju kojoj su tisuće ljubitelja vrhunske glazbe svjedočile na protekloj turneji. Nick Cave & The Bad Seeds su sa Skeleton Tree uozbiljili posve nov zvuk, emociju i nezaboravan nastup uživo koji se na neobičan način evolucijski naslanja na suvremene klasike iz pera Nick Cavea & The Bad Seedsa - od Tender Prey, Murder Ballads, Boatman's Call, Abattoir Blues / Lyre of Orpheus, Dig, Lazarus Dig, do Push The Sky Away. Uvijek ekspresivan i iznimno predan u svojim nastupima, Nick Cave uz nov pristup pisanju i postepenom otklonu od prepoznatljive narativnosti, na recentnim nastupima gradi intenzivan i direktan odnos sa publikom koja gotovo ravnopravno sudjeluje u razmjeni stihova, tonova i emocija. U svibnju ove godine izdan je i limitiran deluxe box set Lovely Creatures koji kroz 45 odabranih i remasteriranih pjesama slavi 30 godina karijere ovog iznimnog umjetnika uz dodatak i tridesetak osobno odabranih live snimaka nastupa, među kojima je i izvedba možda najomiljenije Caveove pjesme "Into My Arms" upravo sa INmusic festivala iz 2008. godine. Nema sumnje, povratak Nick Cavea & The Bad Seedsa pred hrvatsku publiku nakon čitavog desetljeća biti će još jedan antologijski susret.

Nick Cave & The Bad Seeds kao drugi objavljeni headlineri INmusic festivala #13 pridružuju se već impozantnom line-upu trinaestog izdanja INmusic festivala na kojemu će nastupiti i Queens Of The Stone Age, David Byrne, Skunk Anansie, Frank Carter & The Rattlesnakes, uz mnoga druga imena koja će tek biti objavljena. Institucija rock novinarstva, britanski New Musical Express, već je prepoznao program INmusica #13 kao jedan od najjačih festivalskih programa u Europi uz isticanje iznimno povoljne cijene ulaznica. INmusic festival #13 održati će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2018. godini omogućava beskontaktno plaćanje na festivalu. Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su isključivo putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije), a u prodaji putem službenog webshopa i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) je i ograničeni broj INmusic blagdanskih paketa po cijeni od 449 kuna (+troškovi obrade), a u kojemu se uz najpovoljniju trodnevnu festivalsku ulaznicu nalaze i poklon vaučer OTP banke s pologom od 100 kuna te posebno dizajnirana