Niko Potočnjak u KSET-u 21. lipnja

Zagrebački klub KSET ponovo će u četvrtak, 21. lipnja ugostiti Niku Potočnjaka.

Posljednjih godina oteo je nebu munju, žezlo tiranima, zapalio masu roštilja i milijun jointova tijekom rada na svojim projektima: Seven That Spells, Jastreb, Otrovna Kristina, Last Lord Of Atlantis i The Magickal WoW Band, a sada dolazi u ovaj kultni klub održati prvi solo koncert pod vlastitim imenom.

Niko Potočnjak - «The Zen Of Drinking Alone»

"Odlučio sam napraviti neki presjek svog pristupa tom hiper-prezastupljenom instrumentu. Bit će glasno i nemilosrdno. Ne zanima me ugodno i bezopasno u glazbi. Za to postoji odlazak u kino i luna park" - poentirao je Niko Potočnjak najavljujući koncert.

Ulaznice po cijeni od 30 kn moći će se kupiti na blagajni KSET-a na dan koncerta