Njuškalovo foto prepoznavanje je najinovativniji proizvod

Ugledno svjetsko udruženje International Classified Marketplace Association (ICMA) proglasio je Njuškalovo foto-prepoznavanje predmeta najinovativnijim proizvodom u classified području, u globalnoj konkurenciji za 2017. godinu. Nagrada svjetskih stručnjaka u kategoriji Innovation Award tako je još jedno od priznanja za prvu i jedinu takvu primjenu umjetne inteligencije na globalnom tržištu oglasnika koja korisnicima donosi znatno bržu i jednostavniju predaju oglasa.

Funkcionalnost koja stoji iza foto-prepoznavanja predmeta u samom je vrhu svjetskih trendova i primjene umjetne inteligencije koja doslovno prepoznaje predmete s fotografije te ih svrstava u odgovarajuću kategoriju oglasa. Iznimno sam ponosna na kolege koji su za podlogu uzeli našu dominantnu tržišnu poziciju i milijune predanih oglasa te osmislili proizvod s kojim ćemo nastaviti rasti kao digitalni lider u inovacijama. Također, najnovija nagrada imat će posebno mjesto na našoj polici s priznanjima jer je karakterizira transparentno odlučivanje uživo, svih sudionika konferencije među kojima su brojni globalni stručnjaci s classified tržišta - istaknula je Sanda Soptija Šiljak, glavna izvršna direktorica Njuškala.

Naime, sustav ICMA-inog natjecanja podrazumijeva da stručni žiri određuje finaliste, a pobjednik je onaj s najvišim ocjenama svih okupljenih na skupu u Beču. U kategoriji 'Don't stop me now - Innovation award' Njuškalovi konkurenti bile su tvrtke Makaan.com i Hibe IT (Lehrberuf.info), no Njuškalova inovacija najviše je oduševila okupljene vodeće svjetske profesionalce prema kriterijima novosti, kreativnosti, održivosti i rezultata.

Foto-prepoznavanje je dio Njuškalove aplikacije za predaju oglasa na mobilnim uređajima, a za njezin razvoj i implementaciju zaslužni su Njuškalov interni tim iz odjela Product developmenta, članovi Styria Data Science tima te tvrtki Trikoder i Undabot. Ta je ekipa zajedničkim snagama osmislila za korisnike naprednu funkcionalnost, iza koje stoji jedinstveno rješenje temeljeno na strojnom učenju na Njuškalovoj bazi od više milijuna oglasa, i njezinu unikatnu primjenu kako bi omogućili brzo i točno pozicioniranje predmeta u pripadajuću kategoriju, na osnovu fotografiranja kroz Njuškalo aplikaciju. Naime, na Njuškalovoj platformi ima više od 1400 kategorija oglasa i dijelu korisnika predstavlja izazov odabrati ispravnu kategoriju za predaju svog predmeta.

Foto-prepoznavanje već je dostupno svim korisnicima pametnih telefona s mobilnom aplikacijom Njuškala, a rezultati korištenja zasigurno su doprinijeli osvojenoj nagradi u Beču. Naime, korisnici koji se odluče za tu opciju predaju oglas za 70 posto brže, bez obzira je li riječ i Android ili iOS platformi. Za takav su rezultat zaslužne neuronske mreže Njuškala koje u pedesetak milisekundi pronalaze ispravnu oglasnu kategoriju na osnovu prepoznavanja fotografije. Iz Njuškala poručuju da je točnost prepoznavanja predmeta 86,5 posto, a aplikacija više od 70 posto oglasa automatski smješta u ispravnu krajnju kategoriju te korisnici imaju prosječno 2,7 manje klika pri predaji oglasa.