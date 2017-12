Nokia 6 - očima korisnika

Tvrtka HMD je u prvom mjesecu ove godine izbacila nove uređaje Nokia, po prvi put bazirane na Androidu, a ne na Windowsima. Prvi modeli su bili Nokia 3, Nokia 5 i Nokia 6, no kasnije su predstavljeni i Nokia 2, Nokia 8 i Nokia 9. Koliko su dobro odradili posao s prvim Androidima, procijenit ću kroz ovu recenziju Nokie 6.

Dizajn

Dizajn Nokie 6 nije odrađen u stilu premium modela telefona. Nedostaju nešto jači zvučnici (no ovi podržavaju Dolby Digital surround zvuk). Stražnja strana mobitela je preglatka, imate osjećaj da će vam mobitel skliznuti iz ruke, no ako kupite zaštitnu masku, problem je riješen. Tu su i vrlo oštri rubovi mobitela koji se pri dugom korištenju mogu malo urezati u ruku, no to je zanemarivo. Mobitel je težak oko 160 grama, što mu daje osjećaj robusnosti, snage i čvrstoće.

Ima IP58 certifikat, što znači da je otporan na prskanje vodom, pod uvjetom da voda odmah sklizne. Baterija je zatvorena, a ladica za SIM i microSD katricu je odvojena od baterije, što nam govori kako je mobitel hermetički zatvoren po tom pitanju.

Softver

Nokiu 6 pogoni Android 7.1.2. Nougat sa najnovijim sigurnosnim zakrpama iz Google-a. Predinstaliran Android dolazi čist (kao na Google Pixel uređajima), s jedinim instaliranim aplikacijama Nokia Camera i Nokia Support. Uređaj, sa sveukupno 104 instaliranih aplikacija, radi jednako kao i kada je izvađen iz kutije.

Bugova u sustavu nema, softver kamere je uglavnom dobro napravljen, no nedostaje mu ručno prilagođavanje nekih stvari (pored onoga već ponuđenog). Aplikacije kao što su Google Play, Telefon, SMS poruke, WhatsApp i Instagram rade brzo i bez zastajkivanja. Telefonu je potrebno oko 40 sekundi da se uključi.

Ekran

Nokia 6 nam može ponuditi IPS LCD FullHD (1920x1280 px) ekran dijagonale 5.5″ i gustoće piksela 403 ppi (pixels per inch). Omjer zaslona i tijela telefona je 70.7%, što nam govori da je telefon sasvim normalne veličine za ekran dijagonale 5.5″. Ekran štiti staklo Gorila Glass 3, otporno na grebanje i udarce, gustoće 2.39 g/cm3 (grama po centimetru kubičnom).

Baterija

Nokia 6 ima bateriju snage 3000 mAh koja će bez problema izdržati cijeli dan korištenja i ostati između 15% i 25% na kraju dana. Baterija u mom slučaju izdrži cijeli dan - surfanje po internetu (otprilike pola sata), igranje igrica (otprilike pola sata), čitanje članaka (otprilike pola sata), provjeravanje društvenih mreža (otprilike pola sata) i još neki sporedni poslovi (npr. provjera e-pošte dopisivanje, pozivi, itd.) sa potrošenih oko 75%-85% od ukupnog kapaciteta.

Kamera

Sa svojih 16 megapiksela, kamera na ovom mobitelu trebala bi biti savršenstvo, no tome nije tako. U noćnim uvjetima kamera slika poprilično zrnate slike manje kvalitete, a dok ima dovoljno svijetla, svoj posao radi savršeno. Fokus na ovoj kameri je dosta brz, fokusira u bilo kojim uvjetima za oko pola sekunde, pa čak i u mraku.

Ako odaberemo ručno podešavanje, prije okidanja fotografije možemo izabrati predložak fokusa (beskonačno ili macro), predložak za balans bijele boje i željenu ekspoziciju (od -2 do +2). Kada poželimo zumirati sliku, nećemo se razočarati, jer su slike dovoljno oštre i kada je fotografija uvećana. Video možemo snimati 2 ili 3 puta ubrzano ili usporeno, što može dobro izgledati ako snimamo neku akrobaciju, spust, skok...

Zaključak

Smatram da je Nokia 6 vrlo dobar telefon za potrebe onih koji mogu iskoristiti njegov puni potencijal. Pošto nije vrlo skup (oko 260 eura) može poslužiti svakome za osnovne potrebe i normalno korištenje. Nokiu 6 vjerovatno nećemo koristiti za igranje igrica jer ima nešto slabiji grafički čip (Ardeno 505) i procesor koji nije namijenjen za igre (Qualcomm Snapdragon 430), no koristiti je možemo za isprobavanje aplikacija, društvene mreže, dopisivanje i sve ostalo što nije igranje zahtjevnih igrica.

Specifikacije

Dimenzije 154 x 75,8 x 7,85 mm

Masa 169 grama

Zaslon 5,5″ IPS LCD, 1920 x 1080, 403 ppi

SoC Qualcomm Snapdragon 430

CPU 8 x Cortex A53 1.4GHz

RAM 3 GB

Interna memorija 32 GB

Micro SD Da

Povezivanje WiFi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth 4.1, NFC, MicroUSB, FM Radio

Brzo punjenje Ne

Bežično punjenje Ne

OS Android 7.1.2 Nougat

Stražnja kamera 16MP PDAF, 1080p, LED bljeskalica

Prednja kamera 8MP AF, 1080p

Baterija 3000 mAh

Cijena 2000,00 kuna