Nokia 7 Plus sa Snapdragon 660 u Geekbenchu

Sada je sigurno - Nokia 7 dobiva svoju pojačanu verziju pod nazivom Nokia 7 Plus. Uređaj se pojavio u Geekbench bazi podataka s 4 GB memorije i operativnim sustavom Android 8.0.

Nokia 7 Plus za hardversku osnovu ima Snapdragon 660 mobilnu platformu. Trenutno, se još uvijek nalazi u vrlo malom broju Android pametnih telefona (Xiaomi Mi Note 3, Sharp Aquos S2, OPPO R11 i ASUS ZenFone 4), ali u srednjoj klasi s višim zahtjevima vjerujemo da će biti sve više prisutna ove godine. Osim jačih procesorskih jezgri, 660 SoC ima bolji GPU u odnosu na Snapdragon 630, koji pogoni Nokia 7.

Nokia 7 Plus postigla je rezultat od 1636 bodova u jednojezgrenom testu, i 5902 boda u višejezgrenoj izvedbi.

Geekbench ne otkriva nam više nikakve dodatne detalje. Pretpostavlja se da zaslon je već i možda bude u 2:1 omjeru. Osim toga, budući da Nokia 7 može se kupiti s dvije varijante memorijskog kapaciteta: 4 GB ili 6 GB memorije, Nokia 7 Plus bi u konačnici trebala imati 6 GB radne memorije. Što se tiče ostalih specifikacija, Nokia 7 Plus sigurno ima biometrijski skener otiska prstiju na stražnjoj strani, možda Zeiss optiku i može biti opremljena dvostrukim objektivom.

A kada dolazi Nokia 7 Plus? Dobro pitanje. Nema konkretnih informacija. Vjerojatno lansiranje prvo kreće u Kini, kao što je to bila do sada praksa. Možda, ipak HMD Global pokaže uređaj tijekom MWC 2018, kada se očekuje predstavljanje Nokia 1 i 9, modela, i Nokia 7 za europsko tržište.