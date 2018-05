Nokia X6 - pristupačan smartphone s urezom na zaslonu i dvostrukom kamerom

Prema očekivanjima, tvrtka HMD Global je u Kini predstavila Nokia X6 model pametnog telefona. Uređaj je zanimljiv u svim aspektima. Da ne bi bilo zabune, osim imena nema ništa s istoimenim modelom predstavljenim u jesen 2009. godine.

Kućište Nokia X6 (2018) je stakleno, dok je okvir od čelika. Dimenzije ovog pametnog telefona su 147,2 x 70,98 x 7,99 mm i mase je 151 gram. Ima 5,8 inčni IPS zaslon s rezolucijom od 2.280 x1.080 piksela omjera prikaza 19: 9. Corning Gorilla Glass 3 osigurava zaštitu od oštećenja i blagih udaraca.

Na stražnjoj strani su dual kamere u vertikalnom rasporedu i skener otiska prsta. Jedan modul kamere je 16 MP uz maksimalnu otvor blende f / 2,0, a drugi je 5 MP otvora f / 2,2. Tu je dual LED bljeskalica. Prednja kamera je 16 MP matrice i otvora f / 2.0.

Nokia X6 - osnovne specifikacije

Nokia X6 pogoni Qualcomm Snapdragon 636 s osam 64-bitne Qualcomm Kryo 260 jezgre na radnom taktu 2,0 GHz u kombinaciji 6/4 GB RAM-a i 32/64 GB interne flash memorije proširive microSD karticom. Za obradu grafiku zadužen je Adreno akcelerator 509.

Osim toga, ima podršku za dvije SIM kartice, 3,5 mm audio priključak za slušalice, Wi-Fi 802,11ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0 LE i A-GPS, FM -radio i X12 LTE modem uz brzine prijenosa podataka do 600 Mbit / s. Nokia X6 se može povezati s mrežama četvrte generacije 4G, kao i putem VoLTE tehnologije za glasovne pozive.

Nominalni kapacitet baterije je 3.060 mAh i ima podršku brzog punjenja Quick Charge 3.0. priključivanjem na USB konektor Type-C.

Nokia X6 - Cijena i dostupnost za kupnju

Kupci će moći odabrati uređaj u crnoj, plavoj i srebrnoj boji, u jednoj od tri konfiguracije:

osnovni model 4/32 GB memorije za oko 204 dolara

klasični model 4/64 GB za 235 dolara

najjači model 6/64 GB za 266 dolara

Međutim, HMD Global nije spomenuo hoće li Nokia X6 biti dostupna izvan Kine. I na kraju, kako bi mnogi rekli , "out of the box" Nokia X6 dolazi s Android 8.1 Oreo. Nema sumnje, ove godine dobiva i Android P nadogradnju.