Nordijsko hodanje - iskustvo iz prve ruke

Topliji dani su dolazili, jutrima su se počele čuti ptičice, i ja sam se lagano budila iz zimske statike. Kao i uvijek, u tom periodu godine, bila sam puna energije i planova za tjelesne aktivnosti koje bi me trebale ponovno dovesti u red. Ove godine sam željela nešto drugačije, nešto što je malo zahtjevnije od hodanja, a opet manje naporno od trčanja. I tak, naišla sam na neki članak o nordijskom hodanju i tečaju tog sporta sa štapovima u Zagrebu kojeg organizira sportsko društvo Vitathlon i odmah se upisala.

Već s prvim koracima na tečaju skužila sam koliko je ta rekreativna aktivnost zaista aktivnost u kojoj ti radi svaki mišić tijela. Nakon otprilike tri sata ugodnog treninga uz simpatičnog trenera i nas desetak entuzijasta, zaokružili smo finale tečaja s jednom zgodnom i veselom utrkom novopečenih nordijskih hodača. Kući sam se vratila isrpljena i ispunjena. Mislim da su mi se probudili svi endorfini i serotonini koji su bili skriveni u mom bucmastom zimskom tijelu. Nordijsko hodanje ima i sjajne društvene benefite - za razliku od trčanja, možeš lagano ćaskati dok nordijski hodaš, tako da je taj sport odličan i za bavljenje u paru ili u društvu.

Na tečaju smo dobili i neke informacije o samom sportu, kako, kada i gdje je nastao. Pa sam tako saznala da je nordijsko hodanje nastalo u Finskoj prije dvadesetak godina i to iz skijaškog trčanja. Jeste li znali da pravilnom upotrebom štapova kod hodanja se potroši oko 45% više kalorija nego kod hodanja? Pri tome ti pruža bolju vježbu za cijelo tijelo nego obično hodanje, čime automatski imaš dojam da si više radio, kod nordijskog hodanja je 90% mišića u pogonu. Nordijsko hodanje je idealno za svakog, za onog tko želi poboljšati svoj kardio sustav, za onog tko ima probleme i bolove u kralježnici i za onog tko jednostavno želi izgubiti višak kilograma ( kao ja ). Ja sam se nakon prošlogodišnjeg tečaja nastavila baviti ovim sjajnim fizičkim i mentalnim fitnessom, dvaputa tjedno, čak i ove zime. I s odmakom od godinu dana mogu reći da su rezultati izvrsni, tijelo mi je čvršće, tonus mišića (čak i na rukama) je bolji, a i ne ostajem bez daha kao na početku, disanje mi je bolje. Sve u svemu, izgled mi se poboljšao, a ja sam sretnija.

I to je to, sport ne zahtjeva posebnu opremu, trebaju vam štapovi, udobne cipele i početna volja. Fizička aktivnost koja je jednostavna, zabavna, pristupačna i efektna? Naravno da postoji kvaka - vrlo je važno naučiti ispravno raditi, a za to vam toplo preporučujem Vitathlon (www.vitathlon.com.hr). A jednom kad naučiš, to ti postane lako kao ples, barem meni je.