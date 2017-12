Nova 101 godina u Tvornici kulture

Već tradicionalni doček Nove godine u Tvornici kulture u organizaciji yema i Radija 101 postao je jedan od najvećih gradskih tuluma proteklih sezona. Tome u prilog svakako ide i činjenica da su posljednja dva dočeka bila rasprodana prije nego je ulaz uopće otvoren, a ove godine se također priprema veliko slavlje uz koje je vrhunska zabava zagarantirana.

Dobitnu kombinaciju nema smisla mijenjati, pa tako i ove godine organizacijske snage udružuju najbolji zagrebački klub - Tvornica kulture i najslušaniji radio - Radio 101 - te yem, event agencija koja iza sebe ima preko 250 koncerata, nekoliko festivala, mnoštvo DJ programa i silent partyja diljem Hrvatske.

Veliki pogon, kojeg je samo za ovu priliku nazvan "Ova pjesma zvuči poznato" nudi selekciju hitova za uplesati se u još jednu godinu novih dobrih ili loših odluka. Glazbeni mashup će osigurati da se ne maknete s plesnog podija uz selekciju najvećih hitova od 80-ih do danas. Ove godine kao pojačanje ponovno stiže jedan od najboljih zagrebačkih DJ-a i najčešćeg suradnika yema - DJ Indyja. Indy je rezident u Katranu ( Hypnotize), Hangaru, te čest gost na Amneziji, RNB Confusionu kao i In Da Klub & Dobra šema programima.

Mali pogon, privremenog naziva "We Bet U Look Good On The Dancefloor" okupirat će najbolja plesna nekomercijalna glazba proteklih godina. Indie i alt rock te electro pjesme za sve one koji žele čuti ono što se trenutno ne vrti na svim radio stanicama.

Kultni zagrebački Radio 101 već godinama napaja uši sjajnom glazbom, a i ovoga puta glazbu koja struji radijskim valovima sluša se na najluđem i najvećem klupskom dočeku.

U ponudi su pojedinačne i grupne ulaznice. Pojedinačne ulaznice su u prodaji po promotivnoj cijeni od 40 kn, koja će vrijediti do 25. prosinca. Od 26. prosinca do zadnje minute 2017. godine cijena će iznositi 50 kn, a po ulasku u 2018. se penje na 70kn.

Peta na poklon!

Na 4 kupljene ulaznice po cijeni od 40 kn peta se dobiva na poklon. Akcija vrijedi do 25. prosinca i odnosi se samo na prodajno mjesto Tvornica Kulture.

Službena prodajna mjesta: