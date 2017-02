Nova HBO serija "Male laži" koju ne smijete propustiti: N. Kidman, R. Witherspoon i S. Woodley u priči o mitu savršenstva i idealizirane fasade braka, seksa i roditeljstva.

PREMIJERA: 20.2. U 20H NA HBO-u i HBO GO-u

Nastala prema bestseleru New York Timesa autorice Liane Moriarty, "Male laži" je limitirana serija o braku, majčinstvu, prijateljstvu, lažima, prevarama, tajnama i ubojstvu. Ova napeta dramska serija prikovat će gledatelje za male ekrane napetom radnjom, ali i izvrsnom glumačkom postavom. U seriji se u glavnim ulogama pojavljuju filmske zvijezde Reese Witherspoon, Nicole Kidman i Shailene Woodley.

Serija je ispričana je s gledišta triju majki i prijateljica - Madeline, Celeste i Jane oko kojih se odvija cijela radnja koja je smještena u grad Monterey, miran primorski grad u Kaliforniji. Iako na prvi pogled tri žene živi idiličnim životima, one su brižne majke udane za uspješne muževe te imaju predivnu djecu, ništa nije onako kako se čini. Vrlo brzo na vidjelo će izaći njihov ne tako lijep i skladan život koji je obilježen lažima, prevarama, sukobima, tajnama.

Tri žene su Madeline Mackenzie (Reese Witherspoon) koja živi život rastrgana između ljubomore prema mladoj supruzi svog bivšeg muža. Njezina najbolja prijateljica je Celeste Wright (Nicole Kidman), bivša odvjetnica koja živi u, na prvi pogled, idiličnom braku s mlađim muškarcem te Jane Chapman (Shailene Woodley), žena mračne prošlosti i samohrana majka koju dvije najbolje prijateljice primaju pod svoje okrilje.

Ova intrigantna i napeta priča polako vas uvodi u njihove živote pune zlobi te u konačnici i ubojstva te tako razbija mit o savršenom braku, majčinstvu i prijateljstvu.

Na jednoj dobrotvornoj priredbi u osnovnoj školi dogodi se ubojstvo za koje se odmah posumnja da se dogodilo zbog rivalstva i tajni triju žena. Iako se ne znaju žrtve niti počinitelji, uskoro će se početi otkrivati klupko tajni te ćemo saznati da su tajne svake od tri žena dovele do događaja koji su se dogodili te kobne noći.

Televizijska i filmska prava na roman kupile su Reese Witherspoon, odnosno njezina produkcijska tvrtka Pacific Standard i Nicole Kidman i njezina produkcijska tvrtka Blossom Films. Autorica bestselera je australska spisateljica Liane Moriarty, koja je ujedno i producentica serije. Njezini bestseleri Suprugova tajna, Truly Madly Guilty, Ljubav i hipnoza, What Alice Forgot, Three Wishes poznati su diljem svijeta.

Male laži su snimane na atraktivnim lokacijama u Montereyu, Carmelu, Malibuu, Los Angelesu, Culver Cityju, Pasadeni i Altadeni u Kaliforniji.

Seriju je režirao Jean-Marc Vallée, režiser "Dobrih dilera Dallasa" koji je nominiran za Oscara za montažu u filmovima "Divljina" i "Demolition", a scenarist i tvorac je David E. Kelley - poznati sedmerostruki dobitnik Emmyja za "Ally McBeal", "Kućice u cvijeću", "Pravda za sve", "Zakon u Los Angelesu" i "Goliath".

Izvršni producenti serije su Nicole Kidman, Reese Witherspoon, David E. Kelley, Bruna Papandrea, Per Saari, Jean-Marc Vallée, Nathan Ross i Gregg Fienberg, a producentice su Barbara A. Hall i Liane Moriarty. Serija je u produkciji Pacific Standard/Blossom Films/David E. Kelley Productionsa za HBO Films.

U glavnim ulogama pojavljuju se glumačke zvijezde Reese Witherspoon - dobitnica Oscara, Zlatnog globusa i nagrade Ceha filmskih glumaca za "Hod po rubu", nominirana za Zlatni globus, Oscar i nagradu Ceha za "Divljinu" i "Skrivena mana", Nicole Kidman - dobitnica Oscara za "Sate", dobitnica Zlatnog globusa za "Ženu za koju se umire, "Moulin Rouge!" i "Sate", nominirana za nagradu Ceha za filmove "Paperboy" i "Zečju rupu", nominirana za nagradu Emmy za film HBO-a "Hemingway i Gellhorn" te nominirana za Zlatni globus i nagradu Ceha filmskih glumaca za "Lava", Shailene Woodley - dobitnica nagrade Independent Spirit, nominirana za Zlatni globus i nagradu Ceha filmskih glumaca za "Nasljednike", "Različita" i "Krive su zvijezde".

U ostalim glavnim ulogama pojavljuju se Laura Dern, Zoë Kravitz, Alexander Skarsgård, Adam Scott, James Tupper i Jeffrey Nordling te u ostalim ulogama Santiago Cabrera, P. J. Byrne i Virginia Kull.

Sve epizode "Malih laži" bit će dostupne i putem HBO usluga videa na zahtjev HBO GO i HBO On Demand.

Dodatne informacije potražite na malelazi.hbo.hr.