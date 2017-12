Nova jedra Mate CROate

Mata CROata suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, akademski kipar Mate Turić iz Banova,kraj Vrbovca, pripadnik mlađe generacije aktualnih hrvatskih autora, kreator vrlo zanimljivog, osebujnog i obimnog skulptorskog opusa u kamenu ( raznih vrsta), većinom sklon modeliranja raznolikih i tajanstvenih oblika ( obličja ) jedra ( jedara , uvijek napetih, u punom plovu broda ), kontinuirano istražujući svekolika lica čudesne kombinacije drva i tkanine, koja odavna omogućuje čovjeku ploviti.

Jedra Mate CROate imaju različita, posebna lica, svako se jedro u kamenu jasno razlikuje od onoga idućeg i nema nikakve sličnosti između njih, od veličine, ovalnog izgleda ili posve uspravnog, s nizom uspravnih linija što se protežu kamenom ili sasvim čistih, bijelih, nedirnutih, do onih koji asociraju uzlet, propinjanje broda prema nebu na vrhu vala, trenutak prije nego li će se sjuriti u tamno plavilo, pa i do onih koji posve umireni leže u sigurnosti luke i ne razmišljajući o moru, o plovidbi, o opasnosti..

Odnedavno jedro je izlomljeno vjetrom u brojnim okretajima i gotovo ne sliči jedru, bliže je izgledu tajanstvenog tornja na nepoznatoj obali.

U ovom opusu stalan je odnos veličina, ogromnog, nemjerljive površine jedra i malog plovila što se stisnulo u sjeni raskriljena diva. Autor nedvojbeno upozorava na misterizni odnos vjetra i platna, istina, vjetar može gurati, pomicati trup broda, pomalo, ali s jedrom druguje i lete obadva, jedan pored drugog, noseći ispod plovilo koje se samo nada da će jedro izdržati do kraja.

Do kojeg kraja? Do kraja mora. Do kraja plovidbe.

Autor se okreće i pojednostavljenoj, elementarnoj formi jedra ali i onoj složenoj, okreće se i multipliciranim svojstvima i značenjima jedra i jedara ali i onim temeljnim.

Mata CROata iznimno je marljiv kipar, kontinurano radi svakodnevno, kleše i istražuje, okružen brojnim gotovim ali i tek započetim i komadima kamena koji još čekaju na svoje svjetlosne trenutke, kombinirajući kamen s drvom, staklom, željezom, stvarajući novi sustav jedinstvene skulpture jedra.

Svaki rad otvara novo pitanje u pristupu kamenu i motivu, dokle ću dospjeti s ovim kamenim blokom, hoću li dobiti odgovore na mnogobrojna pitanja koja se množe izmeđe ruke, dlijeta, čekića i kamena?

Kipar je zaronio u nepoznate i nenaslućujuće dubine istraživanja forme, bez ustezanja, željeći samo naprijed, dublje, do kraja, do one obale kojoj teži svako jedro.

Opus Mate CROate impozantan je već sada, skladno dimenzioniran, s privlačnim motivima i iznimnom skulptorskom vještinom.