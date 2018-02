Novac pokreće svijet, ali i sve članove obitelji Plumb

Čitav svijet je jedno vrijeme brujao o knjizi "Gnijezdo", a napokon smo istu tu knjigu dobili i na hrvatskom u nakladi Mozaik Knjige. Da se radi o iznimno popularnoj knjizi apsolutno nema dvojbe, no zaista je morate pročitati da bi shvatili zbog čega je u vrhu svjetskih top lista medija i Goodreadsa. Zbog stila pisanja, naravno. Cynthia D'Aprix Sweeney napravila je odličan posao svojom prvom knjigom, a ne sumnjamo ni u njezine buduće projekte.

Sve u knjizi se vrti oko obitelji Plumb i zaklade "Gnijezdo", bogatstva koje je svojoj djeci ostavio otac. Određeno je pak kada točno dobivaju to bogatstvo, ali planovi im se izjalove zbog najsterijeg brata Lea koji skrivi nesreću te završi na odvikavanju. Po izlasku iz klinike za odvikavanje Leo se mora suočiti s braćom i sestrama, a obećao im je da će im vratiti sve što je potrošeno zbog njega. Likovi su isprva užasno razmaženi, površni i sve im se vrti oko novca, no to je na žalost realnost u kojoj i sami živimo. Dok se priča razvija upoznajete svakoga od njih i pozadinu zbog čega im točno treba taj novac na koji su godinama računali.

Melody, supruzi i majci iz predgrađa, taj novac trebao je poslužiti za plaćanje goleme hipoteke i školarine za koledž njezinim kćerkama blizankama. Trgovac antikvitetima Jack potajno je posudio novac, dajući u zalog vikendicu na plaži koju je kupio sa svojom suprugom. A Beatrice, nekoć obećavajuća autorica kratkih priča, nikako da dovrši roman koji je već davno morala predati.

Odnos braće i sestara u ovoj knjizi sve je samo ne uobičajen, ali upravo to je ono što će vas osvojiti u knjizi, njezina neobičnost. Sigurno slično štivo niste odavno čitali, ako uopće i jeste, a sve što treba je to da date knjizi samo jednu šansu. Zato trk u knjižare, čeka vas na svakom uglu.