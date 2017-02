Novi EU natječaji za male i srednje poduzetnike u 2017.

Više natječaja i više potpora

Ove je godine malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju više natječaja i više bespovratnih sredstava u odnosu na prošlu 2016. godinu. Od novih natječaja vrijedi istaknuti"Certifikatom do tržišta", "Normizacija" i "Pokretanje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području". Svakako vrijedi pohvaliti i natječaje koji će biti ponovljeni (neki u izmjenjenom obliku), a koji su u prošlim pozivima potaknuli mnoge poduzetnike na prijavu projekata. Ovdje prvenstveno mislimo na "Kompetentnost i razvoj","Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti putem ulaganja u ICT", "Podrška razvoju turizma" te "Predindustrijska prerada drva".

Kvalitetan projekt ne može se napraviti za tjedan dana

Imajući na umu činjenicu da za izradu kvalitetnog projekta (ovisno o natječaju) nerijetko treba mjesec dana pa i više, poduzetnici koji za svoje investicije žele bespovratnu potporu trebali bi početi planirati. Dakle, ne treba čekati otvaranje natječaja, već izradi dokumentacije valja pristupiti što ranije. Takvim se pristupom osigurava kvalitetnija prijava, optimiziraju vlastiti kadrovi (jer i poduzetnici djelomično asistiraju u izradi projekta), a nerijetko stječe i prednost u bodovanju.

Na raspolaganju i krediti sa kamatom od 0,5%

Također, podsjećamo da poduzetnici, osim bespovratnih sredstava, na raspolaganju imaju ESIF zajmove do 50.000 EUR sa subvencioniranom EU kamamtom koja iznosi od0,5% do 1,5% (za materijalnu i nematerijalnu imovinu) te 1,5% do 3,5% (za obrtna sredstva) uz rok otplate do 5 godina odnosno do 3 godine (za obrtna sredstva). Visina kamatne stope određuje se sukladno indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže, pa tako npr. poduzetnik koji investira na području Krapinsko-zagorske županije, za kupnju opreme ima pravo na kamatu od 0,5%.

Slijedom programa i planirane dinamike, nadležna ministarstva najavila su raspisivanje natječaja za bespovratna sredstva tijekom 2017. godine. Očekuje se više desetaka poziva za dostavu projekata od kojih izdvajamo one najvažnije, usmjerene malim i srednjim poduzećima.

Natječaj za nastup na međunarodnim sajmovima već u veljači

Cilj natječaja "Internacionalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća" je povećati sposobnost poduzetnika za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela izvoza u njihovim ukupnim prihodima kroz izlaganja na međunarodnim sajmovima. Prihvatljive aktivnosti su sudjelovanje na stručnim sajamskim izlaganjima, istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda/usluga na novo tržište te izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu. Najviši iznos potpore iznosi 750.000 kuna.

