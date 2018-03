Novi Philips QHD 27-inčni monitor za poslovne korisnike

MMD, vodeća tehnološka tvrtka i brand licencirani partner Philips monitorsa predstavlja novi 27-inčni Philips QHD monitor dizajniran za poslovne korisnike. Novi 272B8QJEB je jedan od novih model monitora koji kombinira udobnost gledanja, pametne ergonomske značajke i ekološki prihvatljiva rješenja.

Slika u svojem najboljem izdanju

Neovisno o industriji, kvaliteta posla uvelike je počela ovisiti o visokoj rezoluciji izvora slike i ekrana. Iz tog razloga, novi monitor 272B8QJEB oslanja se na visoke performanse te visoku gustoću piksela s pozadinskim W-LED osvjetljenjem. Panel tako ostvaruje do 2560x1440 rezolucije Quad HD za prave kristalno čiste slike s prirodnim i glatkim sRGB bojama. 10-bitni ekran, kojeg pokreće interni 12-bitni procesor dostavlja 1.07 milijardi boja što je velika razlika od tradicionalnih 8-bitnih ekrana koji sadrže 16 milijuna boja.

Bolje mogućnosti povezanja čine život lakšim

Širok raspon povezivanja 272B8QJEB čini savršenim rješenjem za sva poslovna okruženja. Od analognog VGA do digitalnih DVI-Dual Linka, DisplayPort 1.2. i HDMI-a, ovaj model pokriva sve zahtjeve i omogućuje povezanje s najnovijim uređajima, a omogućuje i brzo punjenje mobilnih uređaja i prebacivanje podataka po brzini do 5.0 gbit/sek zahvaljujući SuperSpeed USB 3.0 tehnologiji. Zahvaljujući dva ugrađena 2W zvučnika, nema potrebe za vanjskim zvučnicima koji zauzimaju prostor, a nudi se i veća privatnost i tiše radno okruženje ugrađenim priključkom za slušalice. Uz to, prikladno razmješten prostor na postolju omogućuje odlaganje smartphonea i manjih pribora kako bi radno mjesto bilo što urednije i ugodnije.

Ergonomske postavke za zdravije radno mjesto

Novi 272B8QJEB monitor kombinira s EasyRead Mode za jednostavno čitanje s fleksibilnošću SmartErgoBase postolja koje je dizajnirano kako bi omogućilo podešavanje visine, zakrivljenost i rotaciju kuta ekrana i zadovoljio ergonomske potrebe korisnika. Također, napredni IPS ekran sa širokim kutovima gledanja od 178 stupnjeva omogućuje korisnicima gledanje vertikalne i horizontalne slike s jednakom lakoćom. Izuzev udobnosti gledanja, novi ekran iskorištava i inovativnu Flicke-Free tehnologiju zajedno s posebnim LoweBlue Mode-om koji reducira potencijalno opasne kratke valove plave svjetlosti koju proizvode LED ekrani. S manjim umorom za oči i jasnijim slikama, korisnici će se moći fokusirati na posao u duljim periodima bez naprezanja očiju.

Široki raspon kvalitetnih monitora za bolju produktivnost

Philips 272B8QJEB novi je dodatak uspješne linije 27-inčnih QHD monitora dizajnirane za profesionalne korisnike koja uključuje važne značajke za one korisnike čije radno mjesto zahtijeva složenija rješenja. Kompanije koje žele zaštiti svoju privatnost mogu se pouzdati u 272B7QPTKEB, prvi Philipsov model iz ove linije s pop-up kamerom koja se uključi kad je vrijeme sastanaka i sigurno pospremi kad nije u upotrebi. Drugi 272B7QPJEB model omogućuje visoku uštedu energije putem PowerSensora, integriranog senzora koji prenosi i prima bezopasne infracrvene signale koji utvrđuju je li korisnik prisutan i automatski reducira svjetlinu ekrana kada se korisnik udalji i tako štedi više od 80 posto energije. Kada postoji potreba za više monitora jedno uz drugog, DisplayPort output modeli opremljeni su tako da nude opcije vertikalnog i horizontalnog spajanja više monitora zahvaljujući fleksibilnosti njihovih postolja.

Novi Philips 272B8QJEB dostupan je od ožujka ove godine po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od:

Philips 272B8QJEB - 1.999 kn (bez PDV-a)