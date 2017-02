Novi trostruki album Boba Dylana od 31.3.

Bob Dylan 31. ožujka objavljuje Triplicate, 30 novih snimki američkih klasika. Svaki od 3 CD-a/ploči, bit će tematski koncipiran kroz deset pjesama velikih američkih tekstopisaca u interpretaciji neponovljivog vokaliste, aranžera i vođe benda. Tri tematske cjeline su nazvane: "Til The Sun Goes Down", "Devil Dolls" i "Comin' Home Late".

Album je producirao Jack Frost, a ovo je prvo Dylanovo izdanje nakon "Fallen Angels" (2016).

Dylan je sa svojim tour bendom u studiju Capitol studios snimio odabrane pjesme američkih tekstopisaca među kojima su i: Charles Strouse i Lee Adams ("Once Upon A Time"), Harold Arlen i Ted Koehler ("Stormy Weather"), Harold Hupfield ("As Time Goes By"), Cy Coleman i Carolyn Leigh ("The Best Is Yet To Come").

Dylanova dva prethodna albuma s američkim klasicima, "Fallen Angels" i "Shadows in The Night", bili su nominirani u kategoriji najboljeg tradicionalnog pop vokalnog albuma. Oba albuma su također dobila pohvale kritičara.

U nastavku je popis pjesama na pločama, A i B strani. Iste će pjesme prema tom rasporedu biti objavljene i na 3 CD-a:

Til The Sun Goes Down

Side 1:

I Guess I'll Have to Change My Plans September Of My Years I Could Have Told You Once Upon A Time Stormy Weather

Side 2:

This Nearly Was Mine That Old Feeling It Gets Lonely Early My One and Only Love Trade Winds

Devil Dolls

Side 1:

Braggin' As Time Goes By Imagination How Deep Is The Ocean P.S. I Love You

Side 2:

The Best Is Yet To Come But Beautiful Here's That Rainy Day Where Is The One There's A Flaw In My Flue

Comin' Home Late

Side 1:

Day In, Day Out I Couldn't Sleep A Wink Last Night Sentimental Journey Somewhere Along The Way When The World Was Young

Side 2: