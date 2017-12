Novogodišnji Twilight party u Route 66

U nedjelju 31. prosinca će se u zagrebačkom klubu Route 66 održati Novogodišnji Twilight party na kojem ćete moći dočekati Novu 2018. godinu uz 80's, dark, gothic i new wave slušaonu na kojoj će vam Tomi Phantasma i Schultz vrtit Joy Division, Bauhaus, The Cure, Siouxsie, David Bowie, Human League, Soft Cell Depeche Mode, Simple Minds, New Order, Ultravox, The Sisters Of Mercy, Mizar, EKV, Alien Sex Fiend, Gary Numan, Billy Idol, Blondie, Ramones, Lene Lovich, The Cult, Killing Joke, Christian Death, Virgin Prunes, Clan Of Xymox, Nitzer Ebb, Die Krupps, Borghesia, Pixies, The Smiths, Jesus & Mary Chain, Nick Cave, Violent Femmes, White Lies, Nine Inch Nails, She Wants Revange, Marilyn Manson, Laibach, Covenant, Rob Zombie, Placebo, Mortiis, Diva Destruction, London After Midnight, Roseta Stone, Misfits, Ministry, The 69 Eyes, Casandra Complex,.......

Za dobrodošlicu će se na ulazu dijeliti welcome drink, u klubu ćete moći grickati raznovrsni snack i grickalice, a u ponoć će se točiti i pjenušac. Kako bi obogatili ponudu na šanku će u ponudi biti i pive Zlatni medo i Grička vještica poznate craft piviovare Medvedgrad Pivnica.

Program će započeti u 21 sat a cijena ulaznice iznosi 50 kn u pretprodaji i 70 kn na ulazu, ako će ostati koja ulaznica jer je broj ulaznica limitiran.

Ulaznice možete kupiti na slijedećim mjestima:

Route 66 - Paromlinska 47

Octopus Piercing & Tatto Studio - Gundulićeva 31

Kloto - Masarykova 14

Dirty Old Shop - Tratinska 18.

Na ulazu će ulaznice koštati 70 kn. Broj ulaznica limitiran!