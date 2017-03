NVIDIA predstavlja GameWorks DX12

Tvrtka NVIDIA je predstavila GameWorksTM DX12, kolekciju resursa za developere igara koji im omogućuju postizanje bolje realnosti u igrama i skraćuju cikluse izrade proizvoda kada su u pitanju igre koje se rade na DirectX 12, Microsoftovom API-ju koji objedinjuje grafiku i simulaciju.

Spomenuti resursi uključuju nadogradnje za NVIDIA GameWorks SDK kada je u pitanju kreiranje interaktivnih filmskih iskustava u PC igrama, nadogradnje za NVIDIA VRWorksTM SDK kada je u pitanju kreiranje uranjajućeg virtualnog iskustva, nove developer alate i novi Game Ready driver.

Zajedno oni omogućuju developerima značajna unaprjeđenja po pitanju perfomansi, nove efekte kada je u pitanju rendering i simulacija, i ostale mogućnosti koje im mogu pomoći pri kreiranju igara optimiziranih za DirectX 12.

"Investirali smo ekvivalent od preko 500 godina inženjerstva kako bi stvorili najsveobuhvatniju platformu za razvoj DirectX 12 igara, uključujući najnapredniji engine za simulaciju fizike", izjavio je Tony Tamasi, viši potpredsjednik zadužen za sadržaj i tehnologije u tvrtki NVIDIA. "Ovi resursi će osigurati da GeForce gameri mogu uživati u najboljim iskustvima kada su u pitanju DirectX 12 naslovi, kao što su uživali u svim DirectX 11 igrama".

"Predanost tvrtke NVIDIA kada je u pitanju DirectX 12 je jasna", izjavio je Cam McRae, tehnički direktor u Coalition-u, developerima igre Gears of War 4. "Imati ih na licu mjesta tijekom razvoja Gears of War 4 je nevjerojatno korisno i pomoglo nam je kreirati igru ​​koja je brza, prelijepa i stabilna ".

"NVIDIA kreira sjajne specijalne efekte koji rade u realnom vremenu na PC-u i dijeli ih s developerima igara", izjavio je Hajime Tabata, menadžer sektora u tvrtki Square Enix. "Veliki dio vizualne magije koju vidite u video igrama danas je direktan rezultat rada tvrtke NVIDIA iza scene. Oni pružaju neprocjenjivu kombinaciju izvornog koda, alata, tehnologije i inženjerskih resursa koji su potrebni developerma kako bi im pomogli pri implementaciji. Napredak koji pokušavamo stvoriti kroz spomenutu suradnju nije samo iz razloga što želimo evoluciju vizualnog prikaza, već želimo koristiti novu tehnologiju za kreiranje novih korisničkih iskustava ".

GameWorks Physics simulacija dolazi na DX12

Najnovija verzija GameWorksa se oslanja na preko 2 milijuna linija dokumentiranog koda koji je dostupan developerima, pružajući im ogroman izbor rendering i simulacijskih efekata. GameWorks tehnologije se trenutno koriste u preko 1000 igara.

DirectX 12 je predstavio asinkrono računalstvo koje objedinjuje grafiku i simulaciju omogućavajući GPU-ovima izvršavanje poslova koji nisu vezani za grafiku, već za efekte kao što je post procesing, osvjetljenje i fizika. Ali, ovi efekti su trenutno ograničeni pošto većina igara može alocirati samo par milisekundi za izvršenje ovih tipova simulacija dok u isto vrijeme osigurava gladak gameplay.

Kako bi maksimizirali učinkovitost asinhronog računalstva za gaming efekte, NVIDIA je predstavila najnapredniji engine za simulaciju fizike u realnom vremenu namijenjen za DX12, uz dvije tehnologije koje iskorištavaju asinkrono računalstvo:

• NVIDIA Flow 1.0 - skup vizualnih efekata koja omogućuje simulacije i volume rendering dinamičnog, zapaljivog fluida, vatre i dima. Podržava DX12 i DX11.

• NVIDIA FLEX 1.1 - unificirana tehnika simulacije elemenata namijenjena vizualnim efektima u realnom vremenu. Podržava DX12 compute.

FLEX i Flow su dostupni odmah i besplatno svim registriranim developerima.

GameWorks nadogradnja također uključuje NVIDIA HairWorks 1.3, biblioteku koja omogućuje developerima da simuliraju i renderuju realistično krzno i ​​kosu u igrama. Verzija 1.3 podržava DX12 i dostupna je odmah.

VRWorks stiže na DirectX 12

VRWorks uključuje API-je, biblioteke i mogućnosti koje omogućuju developerima koji razvijaju nove VR naočale i aplikacije dostići novi nivo uranjajućeg VR-a. Nova verzija podržava DirectX 12 i omogućuje bolje perfomanse, niže latencije i bolji plug-and-play.

Najnapredniji DirectX 12 alati za razvoj

NVIDIA je također predstavila nekoliko alata namijenjenim developerima kako bi unaprijedili DX12 naslove, uključujući NVIDIA Aftermath 1.0, Nsight TM Visual Studio Edition 5.3 i PIX Plug-in.

Game Ready drajver je optimiziran za DX12

Tvrtka NVIDIA je, također, predstavila Game Ready driver optimiziran za DirectX 12 igre. NVIDIA je usavršila kod samog drivera i blisko je surađivala s developerima igara kako bi unaprijedila performanse do 16 posto u prosjeku kod velikog broja DirectX 12 igara, među kojima su Ashes of the Singularity, Gears of War 4, Hitman, Rise of the Tomb Raider i tom Clancy 's The Division. (1)

Još od prvog predstavljanja PascalTM arhitekture - najnaprednije DX12 serije grafičkih kartica, uključujući GeForce GTX 1080 Ti i GTX 1080 grafičke kartice - tvrtka NVIDIA je stalno unapređivala performanse DX12 drivera kad su igre u pitanju, upravo kroz nova izdanja Game Ready drivera. Spomenuti driveri ažurirani su u skladu sa predstavljanjem najnovijih igara partnera.

Više informacija o NVIDIA resursima za developere, uključujući GameWorks i DirectX 12 alate za razvoj, možete pronaći na https://developer.nvidia.com/.