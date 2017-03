Obama za predsjednika - Francuske!

Plakati kampanje se mogu vidjeti posvuda po Parizu, a peticiju preko interneta je već potpisalo više od 40 tisuća građana. Barack Obama je možda izgubio posao u SAD, ali ga se sad žarko želi kao kandidata za predsjednika Francuske.

"Cilj ove operacije jest da ljudi malo razmisle, što se događa s ovim našim izborima", kaže jedan od organizatora inicijative obama2017.fr. "Da se malo nasmiju i da malo sanjaju, na primjer da Obama postane naš predsjednik."

Inicijativa da bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bude kandidat na skorim izborima za predsjednika Francuske nastala je u glavama četvorice Parižana u tridesetim godinama nakon nekoliko piva. Ne žele otkriti svoja imena, ali su spremni razgovarati o svojoj inicijativi i razlog anonimnosti je posve drugi: "Nismo pokrenuli ovu inicijativu da bismo promovirali sami sebe", kaže jedan od njih koji dodaje da su zapravo svi prilično apolitični. "Razgovarali smo o našim francuskim izborima i o našim strahovanjima što bi se moglo dogoditi s našom zemljom ako ekstremistička stranka pobijedi."

Razočarani birači

Doista, ova inicijativa se odlično uklapa u prilično raširenu nesklonost birača prema svim glavnim kandidatima predsjedničkih izbora. Povrh toga, dvoje od preostalih kandidata, Marine Le Pen ekstremno desničarskih gledišta i konzervativni bivši premijer Francois Fillon, su do grla zabavljeni optužbama o pronevjeri javnog novca.

Kandidat je još i 38-godišnji bivši ministar gospodarstva Emmanuel Macron, ali njegov nedostatak su i njegova mladost i njegov status outsidera. Zato ga se i smatra "lakom kategorijom" koja vjerojatno neće osvojiti baš mnogo glasova.

Uopće, razočarenje vlastitim političarima je duboko: još u prosincu je agencija IPSOS provela istraživanje po kojem čak četvrtina Francuza razmišlja da na ovim izborima u travnju preda - prazan izborni listić.

"Svi su zabrinuti, ali i nezadovoljni kandidatima i onime što oni nude", kaže analitičarka Nicole Bacharan. Sve te francuske političare "već vječito gledamo i oni se uvijek iznova vraćaju", kaže nam. To raspoloženje se odlično vidi i na internetskoj stranici Obama2017.fr na kojoj se traži pravi ocean promjena u upravljanju zemljom koje bi trebale čak dovesti do nove, Šeste republike (ova, Peta republika je uspostavljena Ustavom iz 1958. nastalim u jeku francuskog rata u Alžiru - op. pr.).

Na toj stranici se kaže kako bi birači Francuske trebali "dati lekciju u demokraciji čitavom planetu tako da izaberu stranca za predsjednika." Povrh toga, dodaje se kako "Barack Obama ima najbolji curriculum vitae na svijetu za taj posao."

"Zašto uvijek imamo iste starce?" - pitaju se na toj stranici. Jer svi u Francuskoj odlično znaju da je većina francuskih političara svih usmjerenja pohađala iste elitne škole i da kad jednom kroče u politiku, ostaju tamo vječito.

Doduše, priznaje se da je i Barack Obama pohađao elitne škole - Columbia University i pravni fakultet Harvarda - ali se i konstatira: "Obama predstavlja nešto čemu se divimo tu u Francuskoj, on je netko tko bi mogao ujediniti ljude."

Time for change?

U blizini trga Place de Clichy na sjeveru Pariza nekoliko prolaznika zastaje pred plakatom inicijative Obama za predsjednika Francuske - na kojem je i njegova poznata parola Yes, we can, koja je na ovim plakatima ipak prevedena: Oui on peut. "Volio bih malo promjene", priznaje umirovljenik Michel Ducoudre. "Barem da je kao u anglosaksonskim zemljama. Kada tamo neki politički kandidat izgubi izbore, on se više ne natječe. Ovdje se kandidiraju po tri ili četiri puta ponovo."

"Ovogodišnji izbori su glupost", žali se 55-godišnja Noellie Benison. "Kada bi se Obama kandidirao, ja bih glasovala za njega."

Europa je s euforijom dočekala izbor Obame u SAD-u prije desetak godina, raspoloženje koje je rezultiralo i time da se u svoja dva mandata Obama mnogo više usmjerio na odnose s Azijom i na pacifičko područje nego na probleme Europe. Usprkos tome, prema istraživanju Pew Research Center prošlog ljeta golema većina građana u pet zemalja Europe misli da je Obama učinio prave korake u svjetskoj politici. Na primjer, to misli 86% građana Njemačke i 84% građana Francuske.

Nasuprot tome, većina Europljana je razočarana izborom Donalda Trumpa - makar najnovija istraživanja pokazuju da bi mnogi i u Europi rado uveli Trumpovu spornu zabranu ulaska građana čitavog niza muslimanskih zemalja u svoju zemlju. Ali politologinja Bacharan tvrdi da je Obama osvojio srca Europljana: "Mislim da je teško pronaći zemlju u kojoj je Barack Obama bio popularniji nego što je to bio u Francuskoj. Doduše, njegova popularnost je nešto splasnula pred kraj, ali on je još uvijek ostao idealna osobnost: elegantan, karizmatičan, mudar, mlad, dobro povezan..."

Košarkaška dvorana bi mogla biti mali problem

Nije poznato da je Barack Obama uopće čuo da ga se želi na čelu Francuske - svi pokušaji da ga se kontaktira su ostali neuspješni. Ali ne čini se da postoji baš velika šansa da ima takvih ambicija - i da bi to uopće bilo moguće.

Kao prvo, već do 15. ožujka bi trebalo sakupiti jedan milijun potpisa da ga se uvrsti među kandidate. On bi trebao biti i državljanin Francuske - makar mu je jedan poduzetni pravnik na internetskoj stranici napisao upute kako da stekne državljanstvo u rekordnom roku.

Onda još dolazi i problem financiranja izborne kampanje. Ova četiri Parižana su otvorili vlastite novčanike da tiskaju izborne plakate Obame i objese ih po Parizu. Ali kampanja koja bi sezala po čitavoj Francuskoj, to je posve druga kategorija izdataka. "To je bila naša prilično skupa šala", priznaje jedan od organizatora uz smijeh.

Ipak, ima i elemenata koji ulijevaju nadu: Obamin omiljeni cheesburger i french-fries se i dalje može dobiti diljem Pariza. Ima i dovoljno košarkaških terena, makar je veliko pitanje, bi li Obama dobio svoju košarkašku dvoranu i u Elizejskoj palači kao što mu je postavljena u Bijeloj kući.

A boja kože?

Ali postoji i drugi problem u Francuskoj koju također potresaju skandali o policijskoj diskriminaciji osoba drukčije boje kože i u kojoj je rašireno raspoloženje protiv došljaka. Utoliko se nameće pitanje: je li Francuska zrela za crnog predsjednika?

Analitičarka Bacharan: "Na žalost, prilično sam sigurna da Francuska nije spremna za crnog predsjednika. Ali Francuzi bi bili spremni prihvatiti Baracka Obamu. Na svjetskoj pozornici se jedva još primjećivala njegova boja kože. On je jednostavno bio samo predsjednik Amerike."

Organizatori inicijative se ne slažu da bi to mogao biti problem. "Mislim da bi Obama bio savršen. Obavio je svoj posao u SAD-u baš kao što mi trebamo nekoga da to učini u Francuskoj."

Ali dobro, sad šalu na stranu, za koga će glasovati na ovim izborima? Organizator kampanje razmišlja samo trenutak prije nego što kaže: "Pa za Baracka Obamu!"