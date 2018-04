Objavljen prvi val izvođača SCool Festa

U zagrebačkom Studentskom centru održat će se novo izdanje SCool Festa. Dvodnevni spektakl, koji kroz prethodne tri godine nisu propustile tisuće studenata, zakazan je za 8. i 9. lipnja.

Organizatori su i ove godine pripremili lineup koji će zadovoljiti najrazličitije glazbene ukuse. Brkovi, Dječaci, Alen Vitasović i DJ Popov prva su potvrđena imena, a, prema riječima organizatora, radi se tek o trećini izvođača.

Da će mnogi pohrliti na novo izadnje, dodatno potvrđuje činjenica da je ulaz potpuno besplatan. Potrebno je samo registrirati se u sustavu Entrio.hr, što je moguće od 16. travnja. Samo par klikova vodi posjetitelje do open air koncerata u dvorištu SC-a i do after partyja unutar samog SC-a.

Podsjetimo, SCool Fest studentski je festival koji četvrtu godinu zaredom organizira Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa zagrebačkim Studentskim centrom. Sve se dodatne informacije nalaze na njegovoj Facebook stranici te na službenom Facebook eventu.