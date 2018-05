Objavljen raspored izvođača INmusic festivala #13

Zbog iznimno velikog interesa za festival pa tako i za mogućnost jednodnevnih ulaznica, INmusic festival i ove godine ispunjava želju svoje publike - od 14. svibnja ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica u prodaji je putem službenog festivalskog webshopa!

Jednodnevne ulaznice po cijeni od 449 kuna (+ troškovi transakcije) u prodaji su od 14. svibnja te se mogu kupiti isključivo putem službenog INmusicovog webshopa. Ukoliko ne budu rasprodane, jednodnevne ulaznice biti će dostupne i na blagajni festivala. Količina jednodnevnih ulaznica je ograničena!

Dnevne ulaznice idealne su za posjetitelje koji ne mogu prisustvovati na sva tri festivalska dana, a željeli bi vidjeti neke od svojih omiljenih izvođača koji će nastupiti na trinaestom i najspektakularnijem izdanju INmusic festivala do sada.

Kupljena ulaznica vrijedi isključivo za dan za koji je kupljena, odnosno ulaznica koja je primjerice kupljena za treći dan, ne može se iskoristiti za prvi ili drugi dan festivala.

Objavljen je i raspored po danima dosad objavljenih izvođača. Puna satnica festivala biti će objavljena početkom lipnja.

1. DAN FESTIVALA (ponedjeljak, 25. lipnja) - Queens Of The Stone Age, David Byrne, The Kills, Franck Carter & The Rattlesnakes, Superorganism, Témé Tan, Them Moose Rush, Straight Mickey And The Boyz, False Heads, Tyger Lamb, Rival Bones, Tus Nua, Nellcote i Grapevine Babies

2. DAN FESTIVALA (utorak, 26. lipnja) - Nick Cave & The Bad Seeds, St. Vincent, Bombino, Jinx, Reykjavíkurdætur, Šumski, Koala Voice, Irena Žilić, J.R. August, ZMaJ, Lika Kolorado, Ischariotzky, Bad Notion

3. DAN FESTIVALA (srijeda, 27. lipnja) - Interpol, Alice In Chains, Portugal. The Man, General Elektriks, PINS, Tschegue, Super Besse, She Loves Pablo, Moskau, Sana Garić, Killed A Fox, Cubies, Rens Argoa, Futurski

Impresivan glazbeni program INmusic festivala #13 je i službeno u cijelosti poznat - uključujući neka od najvećih rock imena današnjice poput Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Frank Carter & The Rattlesnakes, PINS; vrsne world music autore poput Bombina, Tshegue i Témé Tan; nove i svježe nade globalne i europske scene poput Superorganism, Reykjavíkurdætur, General Elektriks, Super Besse, Straight Mickey and The Boyz, Sana Garić, Koala Voice, False Heads, Futurski, Rival Bones i Bad Notion; do cijelog spektra propulzivne i ambiciozne domaće scene - na INmusicu gostuju Jinx, Šumski, She Loves Pablo, Them Moose Rush, Moskau, Irena Žilić, J.R. August, Tyger Lamb, Tus Nua, Nellcote, Lika Kolorado, Zmaj, Cubies, Grapevine Babies, Ischariotzcky i Rens Argoa.

INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 449 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) do kraja radnog dana u petak, 18. svibnja. Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 449 kuna (+troškovi transakcije) do 18. svibnja u ponoć, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).