Objavljena potpuna satnica INmusica #13!

Kultni britanski NME već drugu godinu za redom ističe hrvatski INmusic festival kao jedan od 12 najboljih svjetskih festivala, a turistički rezultati festivala iz godine u godinu sve su bolji.

Nakon objave rasporeda nastupa po danima, iz organizacije INmusic festivala stiže i cjelovita satnica trinaestog izdanja najvećeg hrvatskog open-air festivala dostupna na službenim stranicama INmusic festivala: https://www.inmusicfestival.com/program/2018?view=lineup

Kao što je već ranije najavljeno, prvi dan festivala, u ponedjeljak 25. lipnja nastupit će spektakularni Queens Of The Stone Age, David Byrne, The Kills, Franck Carter & The Rattlesnakes, Superorganism i selekcija domaćih glazbenih snaga. Headlineri drugog dana, u utorak 26. lipnja, su Nick Cave & The Bad Seeds i St. Vincent, a uz njih na pozornicama našeg najvećeg open air festivala nastupiti će i Bombino, Jinx, Reykjavíkurdætur i brojni drugi. INmusic festival #13 u srijedu 27. lipnja zaključit će Interpol, Alice In Chains, Portugal. The Man, General Elektriks, PINS i brojna domaća i inozemna glazbena imena. Interes publike i za ovogodišnje izdanje INmusica je iznadprosječno te je još samo 5% ulaznica u prodaji.

INmusic festival na svakom izdanju okuplja ponajbolja imena suvremene glazbene scene predstavljajući najaktualnije glazbene i kulturne sadržaje hrvatskoj i inozemnoj publici. Turistički i kulturni značaj INmusic festivala, ne samo za Zagreb, već i za cjelokupni hrvatski turizam, posebice u predsezoni, smatra se tradicionalnim početkom ljetne sezone i središnjim koncertnim događajem godine koji okuplja desetke tisuća gostiju iz regije i svijeta. Međunarodni značaj i atraktivnost INmusic festivalaa prepoznao je i jedan od najprestižnijih svjetskih glazbenih časopisa, kultni britanski NME, koji je INmusic drugu godinu zaredom svrstao među 12 najboljih festivala na svijetu. U potvrdu impresivnim rezultatima INmusic festivala govori i činjenica da su smještajni kapaciteti u Zagrebu za vrijeme održavanja INmusic festivala već sada pretežno rezervirani putem najpopularnijih booking servisa.

Organizatori INmusica najavili su i dodatne festivalske sadržaje, među kojima je i dobro poznati INteatar, koji i ove godine na Jarun dovodi tri odlične kazališne predstave - . "Muškarci su s Marsa, a žene su s Venere" Romana Šuškovića-Stipanovića, "Münchhausen" Vilima Matule i "Majstorska glumačka radionica" Zijaha Sokolovića. Dodatna iznenađenja za publiku INmusic festivala #13 pripremili su i ovogodišnji partneri festivala - OTP banka Hrvatska, INA, Crafter's, Jana Vitamin, Volkswagen i Jägermeister.

INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 499 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb). Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 499 kuna (+troškovi transakcije), kao i dnevne ulaznice za INmusic festival #13 te sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).