Očuvajte kosti na jednostavan način

Kosti obično zaboravljamo kad govorimo o zdravom načinu života i prehrane, a upravo su one dio našeg tijela koji nam može zadati najviše problema u starijim godinama - ako dobijemo osteoporozu.

Osteoporoza je bolest kostiju kod koje dolazi do smanjenja koštane mase što dovodi do gubitka čvrstoće i elastičnosti kostiju te do prijeloma koji teško zacjeljuju, a najčešće pogađa žene starije od 50 godina.

Vrste osteoporoze

idiopatska juvenilna - vrlo je rijetka i uzrok joj još nije otkriven. Od nje obolijevaju djeca i mladi ljudi.

postmenopauzalna - posljedica je smanjenja estrogena u tijelu žene, nakon prestanka rada jajnika. Ženski hormon estrogen zaslužan je za izgradnju kostiju. Smanjenje razine estrogena u tijelu uzrokuje razgradnju kostiju.

sekundarna - ovaj oblik osteoporoze nije čest, a javlja se kao posljedica drugih bolesti (primjerice bolesti bubrega) ili uzimanja nekih lijekova.

senilna - pogađa stariju populaciju, no i ovdje dvostruko češće obolijevaju žene. Uglavnom se javlja nakon 70. godine života. Senilni oblik osteoporoze posljedica je starenja, prehrane siromašne kalcijem i manjka vitamina D u organizmu zbog premalo boravka na suncu.

Kako spriječiti osteoporozu

Osteoporoza se teško liječi stoga je puno učinkovitije spriječiti je. Prevencija osteoporoze uključuje ove zdrave životne navike:

- dodatke prehrani - kalcij, magnezij, vitamin D

- održavanje zdrave kilaže

- raznovrsnu prehranu bogatu kalcijem i magnezijem

- umjereno sunčanje - kako bi tijelo dobilo dnevnu dozu vitamina D koji pomaže povećanju gustoće kostiju

- vježbe s opterećenjem - trčanje ili hodanje, povećavaju gustoću kostiju. Vježbe bez opterećenja kao što je plivanje ne povećava gustoću kostiju.

Vitamin D pomaže apsorpciju kalcija u kosti stoga je nužan u prevenciji osteoporoze.

Liječenje osteoporoze

bisfosfonati i kalcitonin - lijekovi koji zaustavljaju razgradnju kostiju

kod muškaraca - uzimanje kalcija i vitamina D bez estrogena

kod žena u postmenopauzi - terapija estrogenom i uzimanje kalcija, magnezija i vitamina D

paratireoidni hormon - potiče izgradnju kostiju

stroncijev ranelat - ima dvojaku ulogu. Potiče izgradnju i sprječava propadanje kostiju. Najnovija je generacija lijekova protiv osteoporoze.