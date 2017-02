Od Trumpa bježe - u Kanadu

Na jugu Manitobe vlada ledena hladnoća. Mnoge obitelji, žene i djeca probijaju se kroz snijegom pokrivena polja i snijeg koji im na mjestima seže i do pojasa. 12 kilometara dijeli američku granicu od kanadskog mjesta Emersona. Opasnost da pritom zalutaju i smrznu se je velika. Nedavno je na naslovnicama završila priča o dva mlada muškarca iz Gane koji su zbog ekstremnih ozeblina izgubili prste na nogama i rukama.

Broj migranata koji se pješice iz SAD-a pokušavaju prebaciti u Kanadu je sve veći. "Bojimo se jer ovi ljudi hodaju u uvjetima ekstremne hladnoće i riskiraju svoje zdravlje i svoj život", kaže Rita Chahal, direktorica humanitarne, neprofitne organizacije u Manitobi koja se brine o izbjeglicama i migrantima u toj pokrajini na istoku Kanade. Ona nas upućuje da je od travnja prošle godine samo u Manitobi podneseno 300 zahtjeva za azil od strane izbjeglica koje su ilegalno ušle u Kanadu. U godinama prije toga ovaj broj nije prelazio 70.

Strah od vlasti i društvene klime

Chanal vjeruje da za ovaj porast ima više razloga. Mnogi se u SAD-u nakon što je na vlast došao Donald Trump više ne osjećaju sigurno i ne vjeruju da mogu očekivati fer tretman u odlučivanju o svom zahtjevu za azil. Drugi su pak zabrinuti zbog političke i društvene klime koja trenutno vlada u SAD-u i boje se da bi ona mogla negativno utjecati na postupanje s njima u budućnosti.

Većina tražitelja azila kanadsku granicu prelazi u blizini Emersona. To selo s oko 700 stanovnika je 110 kilometara udaljeno od glavnog grada pokrajine Winnipega i graniči s američkim saveznim državama Minnesotom i Sjevernom Dakotom. Samo tijekom prvog vikenda u veljači su prema navodima Nacionalne policijske službe granicu ilegalno prešle 22 izbjeglice, a još 21 u tijednu nakon toga. Slični trend se primjećuje i u drugim pograničnim dijelovima Kanade. Izbjeglice prelaze granicu na više mjesta duž prilično propusne granice duge 9.000 kilometara.

Mnogi tražitelji azila koji su dospjeli u Manitobu potječu iz Somalije, Eritreje i Džibutija. Zbog učestalog ilegalnog prelaženja granice u blizini Emersona, mjesne vlasti su organizirale krizni sastanak s predstavnicima policije, granične službe i političarima.

Maggie Yebboga (na naslovnoj fotografiji) je socijalna radnica i predsjednica Unije Ganaca u Manitobi. Ona priča kako mnoge izbjeglice koje su došle u Kanadu zapravo to uopće nisu željele. Ali njima su savjetovali da se autobusom dovezu do Minneapolisa ili Minnesote, da onda uzmu taksi do granice, a da je onda mogu pješice prijeći.

Opasna pustolovina

Direktorica Kanadskog vijeća za izbjeglice (CCR) Janet Dench pak ukazuje kako se tražitelji azila moraju upustiti u opasne pustolovine kako bi došli na kanadski teritorij.

SAD za izbjeglice više nije sigurna zemlja

Razlog tome je, objašnjava, "sporazum o sigurnim trećim zemljama" iz 2004. sklopljen između Kanade i Sjedinjenih Država. Ove dvije zemlje, dakle, sebe vide kao "sigurne treće zemlje" i u tom sporazumu stoji kako izbjeglice moraju zatražiti azil u prvoj zemlji u koju dođu te da nakon toga više ne mogu ići u drugu zemlju. Kada bi se sporazum poštovao, tražitelji azila bi odmah trebali biti vraćeni u SAD. No, nakon Trumpovog spornog pokušaja zabrane ulaska u SAD državljanima određenih zemalja, organizacije za zaštitu ljudskih prava poput kanadskog ogranka Amnesty Internationala i CCR-a su zatražile da se poništi ovaj sporazum. "Prema našem mišljenju, Kanada bi trebala izaći iz ovog sporazuma. Mi nikada nismo bili za njega i ilegalni prelasci granica su očite i poznate konzekvencije", kaže Dench.

Direktor kanadskog ogranka Amnestyja Alex Neve se slaže s tim: "Ovih dana je, blago rečeno, nerealno vjerovati da je SAD za izbjeglice sigurna zemlja."

Kanadski ministar za useljenje Ahmad Hussen je pak nedavno izjavio da će sporazum nastaviti važiti obrazlažući to činjenicom da Trumpov nalog ne ugrožava program azila u SAD-u. A nadležna tijela, tvrdi jedan glasnogovornik Ministarstva, redovito provjeravaju je li neka zemlja zadovoljava uvjete da bude klasificirana kao sigurna zemlja ili ne. A na upit DW-a je glasnogovornica nadfležnog ministarstva Nancy Caron rekla kako će Kanada promatrati daljni razvoj situacije, ali kako je ovaj instrument važan u suradnji Kanade i SAD-a i koordinaciji politike dodjele azila.

Iako je za špekulacije još prerano, kaže Rita Chahal, vjeruje se da će broj ilegalnih prelazaka granice znatno porasti kada zatopli.