Odgojite djecu na najzdraviji način

Odgoj djece nije jednostavan, to će vam reći svaki roditelj, no svejedno se većina ljudi to trudi napraviti na najbolji mogući način kako bi djeca bila - zdrava.

Ako želite to napraviti na najzdraviji način, izgleda da morate pogledati prema Dalekom Istoku i potražiti inspiraciju u Japanu, jer tamo odrastaju najzdravija djeca na cijelom svijetu - najduže žive i imaju najzdraviji stil života.

Znate li koji je jedan od ključnih razloga? Način na koje obitelji biraju hranu i odnose se prema obrocima. Ne vjerujete? Razmislite o ovome - Japanci imaju očekivanu životnu preko 80 godina i do 73. godine žive bez bez teških bolesti. Za usporedbu, očekivana životna dob djece koja su sad rođena u Americi je između 65 i 76 godina - najviše.

Naomi Moriyama spisateljica je koja je odrasla u Japanu i sad živi u New Yorku. Zajedno sa suprugom Williamom Doyleom napisala je knjigu "Secrets of the World's Healthiest Children" (Tajne najzdravije djece na svijetu) u kojima objašnjava što američki roditelji mogu naučiti od japanskih.

Evo koje je najvažnijih sedam stvari:

1. Koristite manje tanjure

2. Potičite fizičku aktivnost

3. Uključite djecu u pripremu hrane i kuhanje

4. Naučite ih da isprobavaju novu hranu i okuse (nije lako, ali je moguće)

5. Napravite od zajedničkih obroka događaj, malo slavlje, nešto u čemu ćete svi uživati

6. Birajte zdravu hranu

7. Zapamtite da ste vi 'šef'