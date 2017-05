Odlična domaća pojačanja INmusica #12

Sjajna domaća pojačanja The Black Room, Slow Motion Suicide i Sunshine Madness pridružuju se dosad najspektakularnijem line-upu INmusic festivala i velikim Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michaelu Kiwanuki, Flogging Molly, Darku Rundeku, Slaves, Repetitoru, Slaves, Danko Jones, Booka Shade i mnogim drugima.

The Black Room odlična je riječka četvorka čiji zvuk se može najbolje opisati kao mješavina tamnijih zvukova bluesa, garage rocka i neo-psihodelije 80-ih i 90-ih. Njihovi tekstovi inspirirani su osobnim pričama iz grada s protagonistima koji žive u ozračju rocka, poezije i noćnog života, a istraživanje, osobna sloboda te društveni statusi samo su neke od tema koje prenose u glazbu. Njihov debitantski album In This Town Lies a City objavljen je 2016. godine te je naišao na sveopće odobravanje kako kritičara tako i publike.

Jedno od najvećih osvježenja domaće scene u posljednjih nekoliko godina Slow Motion Suicide uspješno kombinira elemente alternativnog rocka i popa te moćne gitarske zvukove poput Foo Fightersa, Biffy Clyra, Incubusa... Njihov prvi studijski album Slow Motion Suicide objavljen je 2016. godine, a najavljen je sjajnim singlom Castaway!

Sunshine Madness četveročlana je riječka kombinacija rocka, funka i alternativnog rocka, osnovana 2009. godine. Njihovi tekstovi inspirirani su osobnim pričama članova benda, društvenim problemima svakodnevnice, a instrumentalni dio obilježavaju čvrsta baza bubnja i basa, začinjena snažnim gitarskim riffovima i melodičnim dionicama. Bend je svoj prvi EP Transcedning objavio 2012. godine, a njegova odlična prihvaćenost omogućila im je nastupe diljem Hrvatske i Slovenije. Njihov debitantski album s kojeg je već objavljen singl Raindrop Shadows očekuje se do ljeta 2017. godine.

INmusic festival #12 održati će se od 19. do 21. lipnja 2017. godine na prekrasnom zagrebačkom jezeru Jarun uz potporu Ožujskog piva kao powered by sponzora te OTP banke koja na festivalu omogućava beskontaktno plaćanje. Potražnja za ulaznicama izrazito je velika te se ove godine očekuje i rekordna posjećenost. Festivalske ulaznice za nezaboravno trodnevno festivalsko iskustvo dostupne su po cijeni od 449 kn do 19. svibnja u više od stotinu poslovnica OTP bankediljem Hrvatske gdje se može ostvariti i popust od 50 kn, Dirty Old Shopu u Zagrebu (Tratinska 18) te putem službenog festivalskog webshopagdje se uz plaćanje Mastercard i Maestro karticama bilo koje banke do 20.5. ostvaruje popust od 25 kn. Jednodnevne ulaznice po cijeni od 350 kn za 19. i 21. lipnja i jednodnevne ulaznice za 20. lipnja po cijeni od 400 kn u prodaji su od 2. svibnja te se mogu kupiti isključivo putem službenog INmusicovog webshopa. Sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa.