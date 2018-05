Podmornica koja prikazuje budućnost Jadrana uplovila u Poreč

U svrhu osvještavanja problema praznih mora, svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF sagradila je podmornicu kroz koju se može vidjeti podmorje Jadrana kakvo nas očekuje za tridesetak godina ako ne krenemo putem odrivog ribarstva. Podmornica je danas „uplovila" u centar Poreča, u sklopu aMORE festivala, gdje su svi posjetitelji mogli učiti i pogledati edukativni film o podmorju budućnosti sve do kasnih popodnevnih sati.

WWF već više godina provodi projekt osvještavanja ljudi o važnosti kakve proizvode iz ribarstva kupujemo, jer to direktno utječe na stanje ribljih stokova ne samo u Jadranskom, nego u svim morima svijeta. Osvještavanje građana krenulo je prije četiri godine kroz projekt Fish Forward, a trenutno se provodi nastavak, koji uključuje i zemlje u razvoju kao što su Indija, Južnoafrička republika, Filipini i Tunis. Europska Unija uvozi više od 50 posto ribe i proizvoda iz ribarstva, a polovica uvoza potječe iz zemalja u razvoju.

„Trenutno iz mora raznim mrežama i ostalim ribarskim alatima lovimo dva do tri puta više ribe nego što nam more može održivo osigurati. Tako se danas više od 90% svjetskih ribljih stokova iskorištava do maksimuma ili je već prelovljeno. Velika prepreka na putu prema održivom ribarstvu je ribolov bez kontrole te nezakonit ribolov. Veliki problem je i slučajan ulov neželjenih vrsta kao što su dupini i kitovi, koji dodatno ugrožava mora i morske ekosustave," rekao je Danijel Kanski, stručnjak za ribarstvo u WWF Adriji.

Osim riba i ostalih "stanovnika" mora, ljudi koji ovise o moru kao izvoru hrane i prihoda takoÄ‘er su direktno ugroženi. Pored toga što osiguravaju gospodarsko preživljavanje 800 milijuna ljudi, proizvodi iz ribarstva osiguravaju i prehranu za tri milijarde ljudi diljem svijeta. Riba i proizvodi iz ribarstva bitan su i pristupačan izvor proteina, posebno u zemljama u razvoju, a negdje iznose i do 50% unosa životinjskih proteina u ljudskoj prehrani.

Iako se na prvi pogled čini da su "obični" graÄ‘ani nemoćni po tom pitanju, to nije tako. Naime, odabirom održivih proizvoda iz ribarstva doprinosi se oporavku mnogih ribljih stokova i zaštiti morskih sisavaca poput dupina i kitova. Glavni cilj projekta Fish Forward upravo je educirati kupce kako birati održive proizvode iz ribarstva. Tako su svi posjetitelji WWF-ove podmornice dobili tiskan WWF-ov vodič po održivim proizvodima iz ribarstva, koji mogu ponijeti sa sobom u kupnju kako bi znali odabrati pravu ribu.

„Festival aMORE prvi je festival u potpunosti posvećen moru, koji je i ove godine pripremio 'more' aktivnosti za najmlaÄ‘e kako bi ih upoznao s očuvanjem mora na zabavan i uzrastu prilagoÄ‘en način te osvijestio odgovornost koju imamo prema jednom od najvažnijih prirodnih resursa'', rekla je Petra Počanić, direktorica festivala aMORE.

Drugo izdanje aMORE festivala odvija se u Poreču i Zagrebu od 16. svibnja do 3. kolovoza. Za sve koji nisu imali priliku nazočiti događaju u Poreču, preporuke koju ribu kupiti, kao i recepte kako spremiti ribu na nov i zanimljiv način, mogu pronaći u on line verziji vodiča na www.kojuribukupiti.org.