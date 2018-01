Održana zimska škola za srednjoškolce koji su ispred svog vremena

U sklopu projekta Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije (HUKI) za srednjoškolce u toku je zimska škola Innovation Academy.

U razdoblju od 8. do 13. siječnja 2018. godine u prostorijama RIT Croatia održava se prva zimska škola Innovation Academy u organizaciji Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije (HUKI). Projekt okuplja stotinjak sudionika srednjoškolske dobi iz cijele Hrvatske koji kroz četiri programa stječu nova znanja i vještine te tako nadopunjavaju svoje redovno obrazovanje.

Iva Fabris, menadžerica projekta Innovation Academy o ideji Innovation Academy projekta kaže: „Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) provodi brojne projekte s ciljem poticanja poduzetništva, boljeg obrazovanja mladih i educiranja o inovacijama, tehnologiji te ostalim vještinama potrebnima u poslovnom svijetu. Jedan od projekata HUKI-ja je i Innovation Academy namijenjen ambicioznim i talentiranim pojedincima srednjoškolske dobi koji su spremni van redovnog obrazovanja učiti više o područjima koja ih zanimaju te tako steći znanja i vještine koja će im omogućiti da budu spremni za izazove koji ih čekaju u budućnosti."

U prvom dijelu zimske škole, od 8. do 10. siječnja, su tako održani programi Future Skills i IT Genius. Tijekom Future Skills programa na sudionike su uspješno prenesena znanja i vještine iz područja inovacija, tehnologije, projektnog menadžmenta te kritičkog razmišljanja, dok su tijekom IT Genius programa sudionici imali priliku naučiti više o programskoj logici, programiranju i razvoju mobilnih aplikacija.

Jedan od mentora IT Genisu programa, Andrej Šarić , predavač na RIT Croatia, o projektu kaže: „Innovation Academy je odličan projekt koji je RIT Croatia podržala jer polaznicima omogućuje da već tijekom srednje školu počnu razvijati vještine koje su poslodavcima važne sada, a u budućnosti će biti sve važnije. Tijekom programa IT Genius srednjoškolce smo učili osnovama programiranja, a na kraju programa sudionici su izradili i svoju prvu mobilnu aplikaciju. Vrlo sam zadovoljan razinom angažmana i interesa koji su polaznici pokazali i veselim se budućoj suradnji na ovom projektu."

U drugom dijelu akademije, održavaju se programi Soft Skills i Social Media Influencer powered by Joomboos. Tijekom Soft Skills programa sudionici imaju između ostalog priliku poboljšati svoje komunikacijske i prezentacijske vještine, dok tijekom Social Media Influencer programa uče više o funkcioniranju društvenih mreža.

Polaznica Social Media Influencer programa, Ria Walla, vrlo je zadovoljna projektom te komentira: "Jako mi se sviđa ovaj program tijekom kojeg sam puno toga novog naučila. Bilo mi je jako zanimljivo čuti više o YouTubeu i tome kako sve to funkcionira iza kamera. Upoznala sam i druge sudionike s kojima se odlično slažem, atmosfera je super, a predavači su odlični!"

Po završetku akademije, polaznici dobivaju certifikate izdane od strane Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije koji sudjeluju njihovo sudjelovanje i uspješno završavanje programa zimske škole Innovation Academy, a koji u budućnosti mogu dodati svom životopisu te tako zahvaljujući vremenu izdvojenom za stjecanje novih znanja i vještina imati prednost pred svojim vršnjacima jednog dana.