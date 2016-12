Ojačajte svoje samopouzdanje u 7 dana

Lako je prepoznati samopouzdanu osobu. To je ona koja zna što želi i veruje da može ostvariti ono što doista želi. Samopouzdanje i vjera u samog sebe ključni su pojmovi za ostvarenje bilo kojeg životnog cilja. Nisko samopouzdanje najčešći je razlog zbog kojeg ljudi ‘sabotiraju’ dobre stvari u životu. Čak i kada im se ‘sreća smiješi’, oni je nisu u stanju prihvatiti. Kao life coach ili trener upravljanja životom često se srećem s tim problemom kod ljudi s kojima radim kao trener, ali još više s onima kojima je potrebna moja pomoć ili pomoć neke druge stručne osobe, a ne traže je.

Pomoći ljudima da vjeruju u sebe, da se cijene i vole važan je, iako težak zadatak, podjednako za trenera i osobu čije je samopuzdanje poljuljano.

Začarani krug



Nedostatak samopouzdanja u korijenu je mnogih problema u životu. Vjerojatno i sami poznajete mnoge od posljedica. Ljudi s niskim stupnjem samopouzdanja ne prekidaju nezdrave odnose, nezadovoljni su na poslu, no ipak ga ne mijenjaju. Uvjereni su u svoje tjelesne nedostatke, imaju problema sa zdravljem, vječne su žrtve... varijante su beskonačne. No, ima i onih koji naoko djeluju zadovoljni i samouvjereni, pa čak i pomalo presamouvjereni, no kada ostanu sami, skidaju masku i tada su sasvim drukčiji.

Ako ste i sami jedna od osoba s poljuljanim samopouzdanjem ili bez njega, vjerujem da ste već gladni savjeta kako iz tog začaranog kruga van. To je i razlog zašto sam napisala knjigu ‘Kako ojačati samopouzdanje u 7 dana’.

No, puko čitanje ili novo znanje neće pomoći. Pomažu vježbanje, rad na sebi i na taj način usvajanje novog načina razmišljanja. Nema, dakle, čarobnog štapića i nije lako dati brzopoteznu formulu, ali moguće je radom na sebi uz pomoć nekih mentalnih vježbi ili ‘alata’ podići svoje samopouzdanje i pomoći sebi da ostvarimo svoje ciljeve i težnje i da živimo sretan i ispunjen život.

Ustrajnim radom na sebi moguće je promijeniti unutarnju sliku o sebi i održati zdrav pogled na sebe i svijet oko sebe. Knjiga stoga uključuje 7 alata koji u radu na samopouzdanju mogu pomoći.

Što učiniti i kako koristiti te alate? Nužno je, kao prvo, osvijestiti izvore rušenja samopouzdanja (ili njegove odsutnosti). Osvijestivši činjenicu da je vaše nisko samopouzdanje, a strahovi i svaka negativna misao uzrok nezadovoljstvu i negativnim događajima u vašem životu, a često i životu vaših bližnjih, bit će lakše krenuti putem rješenja.

Osobna promjena



Pronaći uobičajene obrasce koji podupiru tu vašu ‘lošu’ sliku o sebi vodi vas do cilja - promjeni načina razmišljanja. Donijeti odluku da ćemo promijeniti loše navike, negativno ponašanje i ograničavajuća vjerovanja važan je korak u osobnoj promjeni. Ona nam potvrđuje našu spremnost da ustrajemo u ostvarenju cilja bez obzira na prepreke. A njih će biti! Omogućite svojoj kreativnosti i intuiciji da vam služi na tom putu promjene. Zapitajte sami sebe što je to što vas čini zadovoljnima, mirnima i sretnima? Počnite voljeti i cijeniti sebe (i ovo zvuči patetično, no kada budete sami sa sobom, preispitajte se: činite li rado za sebe one stvari koje ste spremni učiniti za osobu koju volite!).

Nagradite se za svaki pa i najmanji uspjeh i ostvarenje zadataka koje ste si zadali. Upravo u samonagrađivanju i samomotivaciji leži ključ podizanja vlastitog samopouzdanja.

Um kao padobran



Budite spremni odgoditi zadovoljenje nagonskih potreba i uživajte u ostvarenjima koja će u vaš život donijeti dugoročnija zadovoljstva. Tada ćete biti svjesniji ljepote koja vas okružuje i u trenucima koji su teški. Vježbajte samodisciplinu. Nagradite se za svaki pa i najmanji uspjeh.

Razmislite o onome u što vjerujete. Zamijenite ograničavajuća vjerovanja novima i pozitivnima. Upravo nam vjerovanja, pogotovo nametnuta kulturološkim naslijeđem i odgojem, često predstavljaju prepreku samoostvarenju. Odlučite se promijeniti vjerovanja koja vam daju negativan rezultat. To može biti bilo što - ali je uvijek samo vaše. Primjerice: ‘I ovaj put ću izabrati krivu stranu u redu na pošti, ja uvijek stanem gdje se najdulje čeka’.

Vjerovanje takvog tipa (čini se) kreira okolnosti koje vam potvrđuju da se radi o pravilu. Nađite izlaz mijenjajući ‘svoj pogled na stvarnost’ i, primjerice, primijetite svaki put kada stanete u red koji “čarobno” ide najbrže ili ste bez posebnih problema obavili slanje pošiljke. Uočite razliku.

I jedna od najvažnijih stvari koje mogu utjecati na naše samopouzdanje - okružite se pozitivnim ljudima i ne dopustite da vas kritika drugih zaustavi ili omete u ostvarivanju vaših ciljeva. Kritiziranje (pogotovo kada nam je upućivano od onih koji su nam važni) nas ometa u postizanju boljih i uspješnijih rezultata u životu. Slijedite mudru misao ‘Ljudski je um kao padobran - najkorisniji je kad je otvoren!’ i budite otvoreni za ideje koje bi vam mogle pomoći i radite na svom samopouzdanju.

7 dana alata za jačanje samopouzdanja• PRVI DAN: Početak

otkrijte izvor narušavanja samopouzdanja

Alat: Introspekcija

• DRUGI DAN: Odluka

odlučite promijeniti se

Alat: Samomotivacija

• TREĆI DAN: Voljeti sebe

POČNITE SE VOLJETI I CIJENITI

Alat: 3 minute na dan za izražavanje ljubavi prema sebi

• ČETVRTI DAN: Ustrajati

nagradite se za svaki, pa i najmanji uspjeh

Alat: Vizualizacija

• PETI DAN: Put promjene

VAŽNOST VJEROVANJA

Alat: Afirmacija

• ŠESTI DAN: Uvjet bez kojeg se ne može

POSTAVLJANJE I OBRANA GRANICA

Alat: Naučiti reći ‘ne’

• SEDMI DAN: Izgubljeno-nađeno

daljnji razvoj i rast

Alat: Vođenje dnevnika