OnePlus 6 ostao bez Always-On Display tehnologije

Always-On Display prikaz nam se oduvijek sviđao na AMOLED zaslonu svojom praktičnosti, osobito kada se pametan telefon nalazi na stolu. Vjerujemo da je AOD jedan od razloga prodaje Samsung top modela. Kako sada stvari stoje, OnePlus 6 je izgubio tu najavljenu podršku. Tvrtka je uklonila kompatibilnosti s funkcijom.

Nakon što su se kupci i testeri OnePlus 6 modela počeli žaliti da Always-On Display isprazni bateriju u samo nekoliko sati, tvrtka je najavila riješiti problem izdavanjem ažuriranja. Stiglo je u vrlo kratkom roku. Ali umjesto da izmami osmjehe na licu, uslijedio je hladan tuš. Nadogradnja nije riješila problem već su uređaji jednostavno prestali podržavati Always-On Display.

Krenuo je novi val pritužba, a iz Xiaomija su programeri na kineskom forumu odgovorili da je funkcija bila samo eksperimentalna. Budući su nastali problemi, menadžment ju je odlučio blokirati.

Sličan odgovor dobiven je od strane OP korisničke podrške, kako prenosi Reddit.com

"We have an official update from our Technical Team confirming that always on display on OnePlus 6 was removed due to battery saving concern. We hope that this clarifies your concern. Let us know if there's anything else.

Regards, OnePlus Customer Support"

Eto, umjesto da OnePlus ponudio neki razumni rok u kome bi riješili problem, najvjerojatnije nastao lošom implementacijom AOD-a koja nije omogućavala CPU-u da uđe duboki san, oni su jednostavno blokirali opciju.

Zbog toga, u Kini neki spremaju skupnu tužbu zbog lažnog oglašavanja, što nije rijetkost u toj zemlji. Naravno, mnogi su i odustali od kupnje uređaja, upravo poput nekih zainteresiranih u našoj redakciji. Možda je mudrije pričekati OnePlus 6T, za koji je tvrtka najavila niz promijena u odnosu na tek najavljen model.

Međutim korisnici OnePlus 6 još uvijek mogu iskoristiti Android izvorni "ambijentalni zaslon" koji se pojavljuje pri podizanju pametnog telefona ili primanju obavijesti.