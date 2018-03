Oni dolaze... izložba "Maleni" umjetnice Marije Matić u Galeriji SC

U sklopu programa Oni dolaze....u Galeriji SC, u petak, 23. ožujka predstavit će se umjetnica Marija Matić s izložbom Maleni. Otvorenje izložbe na rasporedu je u 20 sati. Izložba je otvorena do 31. ožujka, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Tolstoj je davne 1898. napisao da je umjetnost ljudska aktivnost koja se sastoji od toga da čovjek svjesno, pomoću određenih vanjskih znakova, prenosi na druge osjećaje koje je on proživio. Tim smo osjećajima zaraženi te ih naposljetku i sami doživljavamo. Tako će nas, promatrajući slike Marije Matić, isprva obuzeti osjećaji nelagode, užasa i anksioznosti. Naime, u nemogućnosti artikulacije doživljaja i uspomena, Marija priziva emocije koje su joj zapravo bliže od sjećanja.

Na jednak način djeca u ranoj dobi nisu sposobna izraziti svoje emocije verbalno nego se one različitim gestama i izrazima lica otkrivaju iskreno i nesputano. Marija ih pronalazi na fotografijama iz obiteljskih albuma, pokušavajući se prisjetiti zaboravljenog. Tako iz poznatih lica, kao i svoga, ona pokušava iščitavati ono njoj nepoznato. Pritom ona ne odvaja sebe od ostale djece koju slika.

Oni se nalaze na istoj valnoj duljini, sada jednako nepoznatoj, na kojoj obitava samo nepatvorenost emocija, u kojoj se Marija vraća u vrijeme prije Lacanova stadija zrcala, kada još ne dolazi do procesa samoidentifikacije i percepcije sebe u očima drugih. Njene fotografije sebe i fotografije druge djece predstavljaju jednaku enigmu. Stoga Marija u pogledu djece i položaju njihovih ruku, potaknuta naslijeđem europskih ekspresionista, naslućuje emocije koje do groteske potencira ekspresivnim i brzim, ali izuzetno sigurnim potezima.

U maniri Dubuffetove čiste forme kreativnoga izraza, ona simplificira likove djece svodeći ih na njihovu esenciju koju potencira korištenjem, ponekad fovistički, intenzivnih i jarkih boja. Usto, velike dimenzije njenih radova samo pojačavaju intenzitet dojma koji izazivaju kao kontrapunkt stvarnoj veličini malenih.

Iz emocija, koje tada postaju jasnije i bliže, izvire doticaj s onostranim svojstven djeci, koja u vrtlozima svoje mašte kao da znaju nešto što odrasli ne znaju, nešto što će i sami zaboraviti odrastanjem. Upravo taj misterij ono je što u nama stvara nelagodu dok gledamo Marijine slike, koja nas upravo obuzima kada promatramo predimenzionirane malene na velikim formatima. Oni tako zaista i jesu veći od nas, svojom čistom emocijom i iskrenošću koja nam je odrastanjem postala daleka. (iz predgovora, Maja Flajsig)

Marija Matić rođena je 1994. u Zagrebu. Godine 2014. upisuje Studij likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje se školuje do jeseni 2017. Sveučilište u Zagrebu dodijelilo joj je pohvalnicu za uspješan rad tijekom akademske godine 2014./2015.

Samostalne izložbe

2018. - Siročad; Galerija Academia Moderna, Zagreb

2017. - ...kako se sada osjećam... ; Nastavnički odjel, ALU, Zagreb

Skupne izložbe

2017./2018. -20. Međunarodna izložba Minijature; Novi dvori, Zaprešić i Galerija Prozor, Beograd

2017. -Knjige za gledanje : Knjige za čitanje; Galerija Šira, Zagreb

2013. -15. državno natjecanje učenika iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; Druga nagrada za rad na temu Održiv razvoj - protok energije

Facebook event