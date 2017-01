Oni dolaze...VANDA KREUTZ - Nevidljivo

Otvorenje izložbe Nevidljivo autorice Vande Kreutz održat će se u srijedu, 25. siječnja u Galeriji Studentskoga centra u 20 sati.

Izložba je otvorena do 4. veljače, radnim danom od 12 do 20 te subotom od 10 do 13 sati.

...Nevidljivo svjetlo instalacija je koja koristi mogućnosti digitalnih i analognih uređaja i njihovih „slučajnih skretanja", odnosno grešaka (glitcheva) pomoću kojih stvara nedeterminiran rezultat - igru svjetla i zvuka koja se organski mijenja. Umjetnica dekonstruira sam proces nastanka digitalne svjetlosti, mlaza oku nevidljivih boja i snima ih digitalnom kamerom, tako ih čineći vidljivima. Video instalacije od kojih se sastoji izložba prikazuju svjetlosne zapise boja projiciranih projektorom i snimljenih digitalnom kamerom. ( iz predgovora,Mirna Rul)

Oni dolaze... je projekt čiji je cilj promovirati mlade autore koji su tek (ili još nisu) napustili sustav Akademije te se upoznaju s novim sustavima i kodovima koje diktira umjetnička „scena" izvan nje. Ujedno, umjetnici na projektu rade s mladim povjesničarima umjetnosti i kustosima te zajednički realiziraju samostalne izložbe navedenih autora. Uz praktičan rad naglasak je na komunikaciji između mladih umjetnika i kustosa čime se razvija spona i mreža novih generacija te, nadamo se, i budući zanimljivi projekti.

Vanda Kreutz (1990., Zagreb) nakon Škole primijenjenih umjetnosti upisala je studij animacije i novih medija, te diplomski studij novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, koji trenutačno pohađa. Bavi se eksperimentalnim filmom, videom, instalacijom i fotografijom.