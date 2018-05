Oni dolaze…"Modni leksikon" - izložba studenata TTF-a

u sklopu projekta Oni dolaze... održat će se otvorenje izložbe Modni leksikon studenata TTF-a, u srijedu, 23. svibnja u 20 sati u Galeriji SC. Radno vrijeme galerije je radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 12 do 20 sati. U petak, 25. svibnja, izložba se može pogledati u sklopu programa 5. Reli po galerijama 2018., a radno vrijeme galerije bit će do 22 sata.

Za modu se može reći da je ogledalo društva, postaje dio kulture te na određeni način pokazuje trenutačno stanje u društvu. Odijevanje predstavlja kulturnu činjenicu, svaki izgled posjeduje svoju vrijednost, a odijelo je istodobno predmet sa svojom stvarnom funkcijom i znak sa svojom simbolikom. Moda postaje izraz osobnosti, sredstvo socijalizacije i identifikacije. Svaka individua uzima ulogu koju izražava kroz modu. Vizualni stil dio je ljudskoga ponašanja i po tom konceptu njen vitalni dio, a to vrijedi za sve kulture i povijesna razdoblja, odražavajući drugima njihov stav, radeći to savršenije i izrazitije od drugih sredstava komunikacije. Kako Galović piše: moda je "...nositeljica značenja informacija, ona je jedan od načina komuniciranja društvenih individuuma, moda je proizvoditeljica erotskih napetosti i izazova; služi identifikaciji i distanciranju, sredstvo je izražavanja još preostalih svjetonazora, ideologija i socijalnog konformizma, sredstvo je očitovanja socijalnog protesta i socijalnog bunta." (Galović, 2007:82).

Inspirirani različitim polazištima studenti kroz radove iz modne ilustracije (i središnje prostorne instalacije) iskazuju osobni likovni izričaj te nastaje zaokružena modna misao kao rezultat kontinuiranog razvoja individualnog kreativnog mišljenja. Studij Tekstilnoga i modnoga dizajna pruža studentima kroz postupni razvoj kreativnosti i osobnog izričaja postizanje visokog stupnja kvalitete koju će moći lansirati na tržište ideja te im omogućiti kvalitetnu integraciju u svijet kreativnosti i kulturnih industrija.

Studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za dizajn tekstila i odjeće predstavljaju se radovima nastalim na kolegiju Kreiranje odjeće pod mentorstvom izv.prof. Pauline Jazvić i asistentice Ivane Mrčele.

IRENA MARALUSHAJ // TEA BRUČIĆ // TEODORA KRALJ // ANA MAJDANDŽIĆ // KARMEN POLOVIĆ // PAULA KUNC // VEDRANA PEČEK // STELA ILIČIĆ // ALISON IVAŠIĆ // KARLA KRPAN // NIKOLINA KRSTIČEVIĆ // DONOVAN PAVLEKOVIĆ // DAVID MORHAN I MIA POPOVSKA // MIHALA BRAJKOVIĆ I KRISTIJAN HOLEČEK