Dukan dijeta - opća pravila

Dukan dijeta kaže da je naša veličina određena brojem masnih stanica (adipocita) s kojima smo rođeni. Što ih više imamo veća je mogućnost za dobivanjem viška kilograma (žene ih nažalost imaju više od muškaraca.)

Kako tvrdi dr. Pierre Dukan, problem je u tome što kada se lošim prehrambenim navikama dobije višak kilograma, adipociti također povećavaju obujam. Ako se ovo nastavi, oni dolaze u stanje hipertrofije i gube svoju elastičnost. U tom kritičnom momentu, ako nastavite živjeti nezdravo, svaki adipocit će se podijeliti na novu stanicu i povećati vašu tjelesnu masu. To također otežava i mršavljenje jer ova nova stanica više nikad neće postati jedna.

Radeći s tisućama pacijenata, dr. Dukan vjeruje kako kritična točka nastaje kada indeks tjelesne mase premaši 28, što otežava kontrolu težine i mršavljanje. No nakon 10 godina prakse u Francuskoj, Dukan dijeta pokazala se učinkovitom na pretilim osobama, kao i kod onih koji se žele riješiti samo manjeg viška kilograma.

U prošlom članku objasnili smo 4 faze Dukan dijete. To su faza napada, faza izmjene, faza konsolidacije i faza stabilizacije. Pogledajte neka opća pravila dijete.

Ultimativna dijeta: Jedite koliko želite uz samo jedno pravilo

Faza napada



Tijekom faze napada ili isključivo proteinske faze ne smijete konzumirati ništa što nije navedeno na sljedećoj listi.

1. Malomasna govedina, teletina ili zečetina, ne svinjetina ili janjetina. Jedite meso grilano ili kuhano bez ulja ili masti.

2. Sva piletina i puretina, no uklonite kožicu, te izbjegavajte krilca jer sadrže previše masti i kolesterola.

3. Šunka ako nije masna. Najbolje su salame od pilećeg ili purećeg mesa s većim udjelom proteina poput Dimceka.

4. Sva riba je dozvoljena, svježa, smrznuta ili konzervirana (ali ne u ulju ili umaku koji sadrži masnoće), kao i ostali morski plodovi poput školjki.

5. Do dva jaja dnevno. Neka budu kuhana. Konzumirajte 3 do 4 žumanjca tjedno ako imate visok kolesterol, no bjelanjci se mogu jesti bez ograničenja.

6. Nemasni mliječni proizvodi poput jogurta, svježeg sira i obranog mlijeka.

7. Umjetni zaslađivači ili prirodni poput Stevie, ocat, začini, češnjak, luk, zvakače gume bez šećera su također dozovljeni.

nastavi čitati ispod oglasa

Dodatna pravila - pijte 1,5 litara vode dnevno kako biste se osjećali sito. Čaj i kava su dozvoljeni ali bez šećera. Konzumirajte jednu i pol čajnu žličicu zobenih pahuljica (mekinja) dnevno, što također pomaže osjećaju sitosti i daje energiju. Hodajte brže 20 minuta dnevno (ovo je pod obavezno). Izbjegavajte ulje, mast i maslac.

Faza izmjene



Faza izmjene kao što smo već naveli uključuje dan kada konzumirate samo proteine s danom kada proteinima dodajete samo povrće u neograničenim količinama.

Dodatna pravila - možete osim izmjene proteini i proteini/povrće, pet dana jesti samo proteine, a pet proteine s povrćem ako vam tako više odgovara. Povećajte unos zobenih pahuljica na 2 čajne žličice. Povećajte tjelesnu aktivnost na 30 minuta brzog hodanja dnevno. Nastavite piti 1,5 litara vode dnevno.

Tipičan dan s proteinima i povrćem



Doručak: kava ili čaj, ili dva mala nemasna jogurta ili 225 grama svježeg sira ili jedan komad puretine, piletine, nemasne šunke ili jedno kuhano jaje.

Međuobrok: 1 mali nemasni jogurt ili 115 grama svježeg sira

Ručak: gljive s povrćem, tuna, piletina, puretina po izboru

Međuobrok: palačinke od zobenog brašna s komadom šunke ili dimljenog lososa

Večera: juha od povrća, goveđi ražnjići s povrćem

Recepte možete pronaći na našem portalu.

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.