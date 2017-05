Orchestra Baobab novo ime OTP World Music Stagea

Kultni, multinacionalni i multietnički world music sastav Orchestra Baobab osnovan je 1970. godine u Dakru u Senegalu. Od samih početaka njihov zvuk bio je fuzija afro/kubansko/karipskih melodija i stilova koje su začinili bubnjevima i harmonijama južnog Senegala. Između 1970. i 1985. godine objavili su čak 20 vinilnih izdanja. Njihov najpoznatiji album Pirates Choice objavljen je 1982. godine.

Nakon poduže pauze Orchestra Baobab ponovno je okupljen 2001. godine, a njihov trijumfalni povratak obilježen je višestruko nagrađivanim i slavljenim albumom Specialist In All Styles. Specialist In All Styles objavljen je za legendarnu world music izdavačku kuću World Circuit, a 2003. na dodjeli world music nagrada BBC Radija 3 album je osvojio čak dvije nagrade - u kategoriji najboljih afričkih izvođača i za album godine. Nakon veličanstvenog povratka, Orchestra Baobab nastavili su raditi punom parom, nižući turneje po Europi, Aziji i Sjevernoj Americi gdje su stekli izrazitu popularnost.

Nakon nekoliko desetljeća uspješne karijere Orchestra Baobab ne planiraju usporiti te na dvanaesto izdanje INmusic festivala stižu sa svojim novim sjajnim studijskim albumom Tribute to Ndiouga Dieng, a publiku će očarati svojim veselim i egzotičnim melodijama.

Nastup Orchestra Baobab dio je višegodišnjeg ciklusa Multikulturalizam u glazbi koji već preko devetnaest godina kontinuirano u Hrvatskoj predstavlja world music glazbenike iz cijelog svijeta. Projekt Multikulturalizam u glazbi nastoji kroz glazbu zrcaliti univerzalizam u raznolikosti, ukazati na važnost kulturnih raznolikosti i njihovu nezamjenjivu ulogu u formiranju suvremenog društva i kulture.

Veliki Orchestra Baobab priključuju se spektakularnom line-upu dvanaestog izdanja INmusic festivala: Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michaelu Kiwanuki, Flogging Molly, Darku Rundeku, Slaves, Repetitoru, Danko Jones, Booka Shade, The Strange, Legendary Shack Shakers i mnogim drugima!

