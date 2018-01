Oridano Gypsy Jazz Band promovira novi album u klubu Sax!

"Swing of Swings" svojevrsni je nastavak priče "Hot Club of Croatia", započete s istoimenim albumom (Oridano Gypsy Jazz Band - Hot Club of Croatia) izdanog 2016. za izdavačku kuću Hitchtone Music & Promotion, a ona će službeno izdati i ovaj album početkom ožujka koji će biti dostupan na svim važnijim online servisima (iTunes, Deezer, Spotify...) i YouTube kanalu.

Na albumu "Swing of Swings", za razliku od prošlog izdanja na kojemu su bile isključivo Django Reinhardtove kompozicije, zastupljene su najizvođenije gypsy jazz uspješnice kako na nastupima Oridano Gypsy Jazz Banda, tako i na najvećim svjetskim festivalima ovog žanra kao što je primjerice "Festival Django Reinhardt - Samois sur Seine". To su kompozicije poput "Coquette", "Wawes of Danube", "Topsy".

Uz standardnu postavu benda na ovom izdanju zabilježena je i njihova suradnja s virtuoznim harmonikašem Miroslavom Navračićem te klarinetistom i saksofonistom Franjom Stojakovićem kao gostujućim glazbenicima.

- Neobično se veselimo našem ponovnom nastupu u Saxu, posebno zato što je to prvi koncert naše turneje "Swing of Swings 2018" kojom ćemo promovirati istoimeni nadolazeći album. Ono što će ovaj koncert razlikovati od našeg prethodnog nastupa u Saxu prošle godine je nastup i naših kolega/gostujućih glazbenika na nadolazećem albumu "Swing of Swings", harmonikaša gosp. Miroslava Navračića i klarinetista gosp. Franje Stojakovića, uz standardnu postavu Oridano Gypsy Jazz Banda: Orjen Riđanović (gitara), Aldo Foško (klarinet), Milivoj Majdak (gitara) i Gustav Barišin (kontrabas). Nadamo se Vašem odazivu u što većem broju i garantiramo instrumentalni gypsy jazz spektakl! - izjavio je Orjen Riđanović uoči koncerta.



Cijena ulaznice u pretprodaji je 30 kuna i može se kupiti tijekom radnog vremena kluba, a na dan će koštati 40 kuna.