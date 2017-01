Osnivač legendarnih Jurassic 5, DJ Nu-Mark, premijerno u Zagrebu

DJ Nu-Mark, osnivač jednog od najutjecajnijih hip-hop bendova Jurassic 5, dolazi u zagrebačku The Garden Brewery u subotu 18. veljače 2017. Bit će ovo njegov premijerni nastup u Zagrebu, kao i jedini u cijeloj regiji.

Počevši se baviti DJ-ingom u Los Angelesu sa samo 13 godina, u dva desetljeća Nu-Mark je postao istinski kolekcionar rijetkih ploča iz cijelog svijeta. Njegova istančana glazbena produkcija i odlični live nastupi svrstavaju ga među najinovativnije DJ-eve današnjice, a toliko je usavršio vještine miksanja i produkcije da ga se smatra jednom od ključnih osoba DJ kulture.

Kao član jednog od najutjecajnijih bendova i kultnog imena hip-hop glazbe Jurassic 5, DJ Nu-Mark je obilježio grupu sa svojim preciznim produkcijskim vještinama kao i jedinstvenim DJ nastupima. Produkcijski potpisuje neke od najvećih hitova koje su lansirale Jurassic 5, kao što je i "What's Golden."

Jurassic 5 - "What's Golden"

2004. godine Nu-Mark se predstavio kao solo izvođač s instrumentalnim EP izdanjem "Blend Crafters". Remiksirao je radove Nasa i Damiana Marleyja, producirao glazbu za show Saturday Night Live Lonely Island, a zaslužan je i za tropical funk mix Take Me With You, na kojem pokazuje znanje iz Latin, Afro-Beat i Balkan Beata. Debitantski album "Broken Sunlight" otkriva sve njegove glazbene utjecaje i vlastite inovacije, a na njemu gostuju imena kao što su Aloe Blacc, Quantic, Large Professor ili A-Skillz.

Potpisni nastup Nu-Marka odnedavno je i Kids Toy Set s dječjim igračkama koje svira kao instrumente, a autor je i svjetski poznatog projekta Zodiac Tracks, serije kratkih remixeva izvođača koje su rođeni u određenom mjesecu. Nu-Markovi nastupi već su dio legendarnih priča, a njegovu veličinu potvrđuje i činjenica da je jedan od glavnih aktera glazbenih dokumentaraca kao što su "Scratch", "KeepinTime", "Coachella: The Movie" ili "Rock the Bells - The Documentary", dok je on sam bio zaslužan za koprodukciju dva filma "Battle Of The Year" u kojima glumi Ice Cube. Najnovije izdanje iz 2015. godine je suradnja s Slimkid3 iz Pharcydea, a kritičari su još jednom nahvalili sjajan album koji uključuje nastupe Murs, Del, Diamond D, Darondo i J-Livea.

DJ Nu-Mark Toy set

Odlično poznavanje glazbe i izvođača, savršene DJ i produkcijske vještine, neprestani nastupi po cijelom svijetu i neizostavni dio Jurassic 5, čine DJ Nu-Marka legendom u glazbenom svijetu. Zagrebački nastup bit će jedinstvena prilika uživo vidjeti čovjeka čije se ime piše velikim slovima u glazbenim enciklopedijama.



DJ Nu-Mark's Vinyl Collection

Nakon sjajnog nastupa legendi hip-hopa, Diamond D i Large Professora, najstarija hrvatska radijska rap emisija Blackout i ovog puta zajedno s The Garden Brewery dovodi velikana žanra. Glazbena institucija koja je utjecala na poimanje hip-hopa i rapa na našim prostorima od sada se emitira na Radio Studentu, a emisiju Blackout uređuje i vodi Phat Phillie. Uz njega iza pulta, podršku daje i Soul Bader, član Hrvatske Funk Delegacije i urednik radijske funk & soul emisije Stank!, kao i DJ Chill, jedno od najvažnijih hip-hop imena u Hrvata.

Ulaznice

Ulaznice su u pretprodaji 50 kuna, dok će na blagajni na ulazu koštati 70 kuna. Ulaznice u pretprodaji dostupne su u sustavu Entrio.hr.

Prvih 200 posjetitelja dobit će paketić specijalno dizajniranih "Tha Git Down" Ziggi papirića iz Slovenije.