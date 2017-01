Osnovna pravila bontona za dame i gospodu

Imajmo uvijek na umu da možemo na sebi raditi, učiti i nadograditi se, nije nam potrebna posebna škola, samo volja i upornost. Muška populacija može iskoristiti moje pisanje i na suptilan način odabranici svojoj pomalo i na mudar način iznositi što žele i očekuju od nje, vjerujte, svaka žena će biti sretna ako sve to što želite na pravi način date do znanja. Pojedina pravila ponašanja nismo do sada imali potrebe znati, na neka se hitno trebamo usredotočiti, naučiti. Lijepo je vidjeti svagdje harmoniju. Kako se kaže, nigdje ne stršati, biti dio cjeline prije svega na vlastito zadovoljstvo.

Smatram da svi trebamo znati kako se ponašati u restoranu, koncertnoj dvorani, kinu, kazališnoj predstavi. Kako je lijepo i pristojno kada mlađe osobe ustupe sjedalo u javnom prijevozu starijima, bolesnima i malenoj djeci?

Iz bontona

Dama nikada ne drži laktove na stolu

Jeste li znali da žena uvijek prva pruža ruku muškarcu? Također, starija osoba prvo nudi ruku mlađoj, obrnuto je znak nepoštivanja.

Ukoliko šetate ulicom s prijateljicom ili s bilo kim drugim, a ona sretne i pozdravi nekog prolaznika, i vi ga trebate pozdraviti.

U restoranu mlađe osobe ustaju kada stolu priđe netko stariji. Žena ustaje samo ako je mlada, a stolu prilazi netko stariji po godinama ili položaju. Opće pravilo je da kada netko ulazi u sobu gdje ima ljudi, ona prva pozdravlja sve, bez obzira na spol i godine.

Također, osoba koja je mlađa po godinama, a nalazi se visokom položaju, ne treba očekivati da je svi prvi pozdrave.

Što se tiče dolaženja na sastanke, uvijek dođite na vrijeme i ispunjavajte obaveze u predviđenom roku - osim što će za vas svi imati samo riječi hvale, tako ćete i ispoštovati tuđe i svoje vrijeme.

Smisao za humor je dobrodošla osobina, ali prava dama ne ismijava nikoga - šalite se isključivo na svoj račun!

Kada je riječ o izgledu, uvijek budite obučeni u skladu s prilikom. Diskretna i nenapadna šminka odlika je prave žene sa profinjenim stilom.

Podrazumijeva se, kada zijevate, kašljete ili kišete da obavezno stavite ruku na usta, a ono što malo tko zna jest da bonton strogo zabranjuje poštapalicu "Nazdravlje". Na taj način se samo skreće pozornost na to i čini da se osoba koja je kihnula osjeća neugodno.

Pozdravite svakog susjeda koji živi u vašoj zgradi. Ljubaznost i osmijeh uljepšat će dan i vama i njemu! Starijoj osobi persirajte (Vi) u svakoj prilici, izuzev kada ona inzistira da to ne radite, a svaki put kada uđete u zatvorenu prostoriju skinite šešir ili kapu.

Što se tiče informacija o bivšem mužu, nekadašnjoj prijateljici ili bivšoj tvrtki, sve negativno držite za sebe. U suprotnom ćete ispasti samo tračerica koja ne zna čuvati tajnu, a natjerat će ljude i da se zapitaju kakva ste vi to osoba kada ste bili u takvim okruženjima.

Jedna dama nikada neće baciti smeće na ulici - spremite otpatke u torbi dok ne naiđete na prvu kantu.

Što se tiče komunikacije preko poruka, nikada ne pišite velikim slovima, to se smatra nepristojnim, jer sliči na vikanje.

I najvažnije pravilo i za dame i za gospodu - poštujte druge i bit ćete poštovani!

I sad malo štreberskih pravila ponašanja, bonton u crtama

Generalna pravila lijepog ponašanja

Upoznavanje i predstavljanje

Muškarac se prvi predstavlja ženi.

Mlađu ženu treba predstaviti starijoj.

Mlada žena se predstavlja starijem muškarcu.

Mlađa osoba se predstavlja starijoj.

Domaćin međusobno upoznaje goste.

Bračni par valja predstaviti zajedno.

Pri predstavljanju parova recite samo njihova imena i prezimena.

Kad se predstavljate, recite svoje ime i prezime. Bez titula.

Pri upoznavanju se valja osmjehnuti i pogledati u oči.

Muškarac pri upoznavanju treba ustati.

Žena pri upoznavanju ne ustaje.

Ne prekidajte razgovor dvoje ljudi da biste nekog predstavili.

Pozdravljanje

Muškarac uvijek prvi pozdravlja ženu.

Mlađa osoba pozdravlja prva.

Pri ulasku u poslovne prostorije stranka treba prva pozdraviti.

Prodavač uvijek prvi pozdravlja kupca.

U Crkvi se pozdravlja samo kad je vjenčanje.

Rukovanje

Žena prva pruža ruku muškarcu.

Stariji prvi pružaju ruku mlađima.

Pri rukovanju uvijek pružite desnu ruku.

Rukujte se kratko.

Rukovanje je obavezno pri čestitanju i izražavanju sućuti.