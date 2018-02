Otkriven prvi fizički dokaz postojanja proroka Izaije

Pronađen je prvi fizički dokaz postojanja proroka Izaije, biblijske figure važne u kršćanstvu, judaizmu i islamu, osobe koja je kralju Ezekiji pomogla zaštititi Juedjsko kraljevstvo od Asiraca.

U časopisu Biblical Archaeology Review objavljen je članak koji obrađuje temu pronalaska pečata od gline s natpisom, starog 2 700 godina, koji je pronađen tijekom iskapanja povijesnog nalazišta u Jeruzalemu.

Vođa iskapanja je dr.Mazar, poznati izraelski arheolog koji tvdi da se pronađeni pečat može pripisati poznatome proroku, a pronađen je samo nekoliko metara dalje od mjesta gdje je ranije pronađen predmet koji je pripadao kralju Ezekiji.

Mali glineni pečat je velik poput nokta na palcu malo je oštećen i tijekom stoljeća je izblijedio, no znanstvenici su uvjereni da je nekada na njemu pisalo da "prirada proroku Izaiji".

Na pečatu je jasan dio natpisa, "Yesha‘yahu", što je hebrejski naziv za Izaiju, a nakon njega vidljiva je riječ "Nvy". Ta riječ sama po sebi nije toliko važna jer Nvy može označavati prezime, no ako je riječ završavala hebrejskim slovom alef, značila bi riječ "prorok", što bi bio Izaijin potpis.

Taj će dio ostati tajna jer je predmet na tome dijelu oštećen, no ime Izaije sasvim je jasno. Osim njime, znanstvenici se povode i ostalim tragovima koji navode na zaključak da se nalazi o Izaiji proroku: predmet potječe iz 7.st prije Krista kada se vjeruje da je Izaija živio, i mjesto pronalaska, samo malo dalje od mjesta gdje su pronađeni predmeti kralja Ezekije koji se spominju u knjizi proroka Izaije.