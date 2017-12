Otkrivena nova materija!

Identificirana je nova materija o kojoj se kojoj su teoretičar raspravljali proteklih pedesetak godina.

Nazvana je "excitonium", a sastoji se od exitona - neobičnih čestica koju tvore odbjegli elektroni i rupe koje oni ostavljaju iza sebe.

Fizičari su pokušavali dokazati postojanje spomenute materije još otkad je Bert Halperin, teoretičar fizike s Harvarda, 1960- tih obznanio postojanje excitoniuma, a ovo je otkriće od kozmičke važnosti.

"Ako je naše razumijevanje kvantne fizike ispravno, excitonium mora postojati", tvrde znanstvenici. "Nova materija pomoći će potvrditi sve fizikalne zakone koje trenutno poznajemo."

Tijekom godina ponuđena su različita rješenja o tome što je točno excitonium. Neki su tvrdili da se radi o "super tekućini", tekućini koja teče bez trenja, a drugi da je riječ o nekoj vrsta izolatora.

Znanstvenici sa sigurnošću znaju da je nova materija slična supervodiču, no još nisu sigurni u njegova svojstva. Uspjeli su identificirati excitone koristeći novu tehniku nazvanu M-EELS (momentum-resolved electron energy-loss spectroscopy). Njome su mjerili "ekstitacije" sparenih elektrona i rupa u excitonima.

Unatoč tome što je ovo otkriće značajno na području fizike, u ovom je stadiju i dalje teško spekulirati oko toga kako će se materija moći koristiti u tehnološke svrhe.

No to znanstvenicima zasad nije ni važno. Trebalo je 6 godina da se usavrše instrumenti potrebni za detekciju materije - a to znači da u svijetu modernih čuda još uvijek postoji nešto što ne znamo - čeka nas mnogo toga što još moramo naučiti.