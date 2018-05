Otvara se Ljetni vrt Vintage Industriala

Ako ste se pitali što je sa našim velikim vrtom, zelenom oazom Vintage Industriala, našim summer gardenom... pripremite se za otvorenje najvećeg, našarenijeg i najzanimljivijeg vrta s detaljiziranom, povećanom terasom s hrpom detalja te naravno odličnim programom koji smo pripremili, od live koncerata, filmskih projekcija, buvljaka, radionica za najmanje pa do kuhanja, degustiranja, stand up-a na otvorenom, placa, warm up-ova za festivalsko ljeto... i još mnogo toga, a sve na lokaciji Savske ulice 160 i ono najvažnije - program je svakodnevan te apsolutno besplatan do kraja ljeta. Već imamo upite za doseljenjem.

U četvrtak 31. svibnja, čast da prvi službeni live takt s gitare okine u našoj Vrtnoj oazi, pripala je Domagoju Šimeku, frontmanu She Loves Pabla. Slatkom glazbeniku i radosnom čovjeku koji će vam izvesti miks moćnih autorskih pjesama u solo aranžmanu, od solo-karijernih stvari do pjesama She Loves Pabla i Muscle Tribea Of Danger And Excellence, a iznenadit će vas i pokojom obradom bendova poput Clutcha, Monster Magneta i tko zna što još ne. Dođi slušat kako Šimek prede.

Sve što trebaš jest, skupiti ekipu i u četvrtak 31.5. zasjesti u naš Ljetni Vrt. Ako možeš i ranije, preko dana, samo navrati i čekiraj kako je sašiveno novo vrtno ruho Savske 160.

Čekaju vas 3 mjeseca gotovo svakodnevnog programa - koncerti, izložbe, stand-up večeri, jazz & blues koncerti, kvizovi znanja, projekcije filmova, likovne radionice za male i velike, radionice pripreme hrane, neobične večernje 'radionice za odrasle' te naravno dnevno gorivo - kava u savršenom ambijentu za ispijanje od jutra te naravno da je tu i ljetna ponuda osvježavajućih likvida za put u party noći i besana jutra.