Otvorene prijave za 20. FAKI

20. Međunarodni festival alternativnog kazališnog izričaja FAKI održava se od 23.05. do 27.05. 2017. u prostorima bivše tvornice Medika u Pierottijevoj 11 u Zagrebu.

FAKI je kao festival alternativnog teatra, uličnog teatra, performansa, off i low budget teatra posljednjih godina postao centralno mjesto koje nudi pregled inovativne, kritičke i nezavisne, međunarodne izvedbene scene koju održavaju putujući umjetnici i družine, čije se estetike i poetike međusobno uspoređuju i nadograđuju, uspostavljajući tako nove izvedbene stilove i kriterije.

Drugi važan aspekt FAKI-ja jest političko djelovanje ka pravednijem, samostalnijem i autentičnijem društvenom rezonu, ka 'ljudski dijeljenom planetu' (Steve Biko).

Svake godine FAKI bira festivalsku temu kojom želi skrenuti pozornost ka duboko ukorijenjenim, trulim, mutirajućim, uskoumnim i primitivnim društveno-političkim problemima. U mraku svih činjenica o ljudskim pravima kakva jesu ovo jubilarno izdanje festivala posvetili smo borbi protiv rasne diskriminacije, sjećanju na apartheid te jednom od njegovih velikih pobunjenika, piscu i aktivistu Steveu Bikou, koji je osnovao Pokret crnačke svijesti sredinom 1960ih.

FAKI osuđuje politiku ropstva i rasne diskriminacije, predajući svojih dvadeset godina djelovanja suočavanju s brutalnim činjenicama o rasizmu nad crncima u suvremenom društvu. Apartheidska je vlada Steveu Bikou zabranila svaki oblik javnog djelovanja u veljači 1973. Nije smio javno govoriti, niti više s jednom osobom odjednom, dok mu je kretanje bilo strogo ograničeno na jednu gradsku četvrt, a zabranjeno ga je bilo i citirati. U dobi od 30 godina umire u zatvoru od posljedica policijskog zlostavljanja na smrt.

Njegovo predavanje 'Neki afrički kulturni koncepti' održano na konferenciji koju su sazvali IDAMASA (Interdenominacionalna organizacija afričkih ministara kulture) i ASSECA (Organizacija za obrazovni i kulturni razvoj afričkih ljudi), u Edendaleu u Natalu 1971., pruža neprocjenjiv uvid u temelje naših rasnih nesporazuma te koristimo ovu priliku javnog poziva ne bismo li skrenuli pozornost na neke njegove odlomke.

Jedan od najfundamentalnijih aspekata naše kulture je važnost koju pridajemo Čovjeku. Naše je društvo uvijek bilo orijentirano na čovjeka. Zapadnjaci su u mnogo prilika bili iznenađeni kapacitetom koji imamo za pričati jedan s drugim - ne zato da bismo došli do nekog određenog zaključka, već da bismo uživali u komunikaciji zbog nje same. Intimnost nije pojam koji je ekskluzivan za određene prijatelje, nego se odnosi na cijelu grupu ljudi koji se zateknu zajedno, putem rada ili stambenih potreba. Ustvari, u tradicionalnoj afričkoj kulturi, ne postoje dva prijatelja. Konverzacijske grupe su bile više ili manje prirodno određene prema dobi i raspodjeli rada. Svi su uobičajeno dijelili svoje tajne, radosti i želje. Nitko se nije nepotrebno osjećao kao nametljivac ili uljez u tuđim stvarima. Znatiželja koja se izražava je bila dobrodošla. Dolazila je iz želje za dijeljenjem. Ovaj princip se nalazio u svim dobnim skupinama. Kućne posjete su uvijek pripadale životnom stilu starijih. Nikakav razlog nije bio potreban da bi se nekoga posjetilo. Sve je to bilo dijelom naše duboke brige jednih za druge.

(...) Drugi važan aspekt afričke kulture je naš mentalni stav prema problemima koje život općenito donosi. Gdje je zapadnjak opremljen koristiti pristup rješavanja problema, sljedeći vrlo minuciozne analize, naš pristup situaciji je iskustven. Citirat ću Dr. Kaundu da bih dočarao na što mislim: 'Zapadnjak ima agresivni mentalitet. Kad vidi problem neće mirovati dok ne formulira neko rješenje. On ne može živjeti s kontradiktornim idejama u svom umu; mora se odlučiti za jednu ili drugu, ili pak uključiti treću ideju u svom umu, koja harmonizira ili pomiruje ostale dvije. I pritom je rigorozno znanstven u odbijanju rješenja koja nemaju podlogu u logici. Povlači oštru liniju između prirodnog i nadprirodnog, razumnog i nerazumnog te češće nego rjeđe, otpušta nadprirodno i nerazumno kao praznovjerno..'. Afrikanci kao predznanstveni ljudi ne prepoznaju nikakav konceptualni razdor između prirodnog i nadprirodnog. Radije iskuse situaciju, nego što se suočavaju s problemom. Pod ovim mislim da dopuštaju i razumnim i nerazumnim elementima da djeluju na njih te se svaka akcija koju bi mogli poduzeti, prije može opisati kao odgovor totalne osobnosti na situaciju, nego rezultat neke mentalne vježbe. Mi smo kao zajednica spremni prihvatiti da će priroda imati svoje zagonetke koje su iznad naših moći rješavanja. Mnogi su interpretirali ovaj stav kao manjak inicijative i volje pa ipak unatoč mojem vjerovanju u snažnu potrebu za znanstvenim istraživanjima, ne mogu si pomoći a da ne osjećam kako bi više vremena također trebalo provesti u poučavanju čovjeka i čovjeka kako da žive zajedno te da je možda afrička osobnost sa svojim stavom polaganja manje pažnje na moć, a više na čovjeka, na dobrom putu da riješi naše konfrontacijske probleme.

Pozivamo sve izvedbene umjetnike i kolektive koji promišljaju temu rasne diskriminacije nad crncima, da prijave svoje izvedbene radove za sudjelovanje na 20. FAKI-ju. FAKI također nudi umjetničke rezidencije za završni rad na novom projektu i međunarodnu premijeru na otvorenju festivala. Naši prostori su opremljeni osnovnim tehničkim elementima (light, sound, projekcijsko platno i projektor, tehničari, inspicijent). Za umjetnike koji žive van Zagreba FAKI pokriva dio putnih troškova, skromni smještaj i vegetarijansku prehranu. FAKI ne daje umjetničke honorare i dnevnice. Ulaz na cijeli festival je besplatan.

Lokacija: Autonomni kulturni centar Attack, Pierottijeva 11, 10 000 Zagreb

Vrijeme: 23.05.2017. - 27.05.2017.

01.05.2017. - 27.05.2017. za umjetničku rezidenciju

Prijave su otvorene do 05.03.2017.

Ispunjene prijavnice za predstave, koje možete skinuti na http://www.attack.hr/faki20/, te opis projekta, motivacijsko pismo i biografiju za prijavu na rezidenciju slati na e-mail adresu fakizafaki@gmail.com.

'Odbijamo društvo zapadnjaka utemeljeno na moći, koje je izgleda uvijek zaokupljeno usavršavanjem svojih tehnoloških priručnika, gubeći na duhovnoj dimenziji. Vjerujemo da će u dalekoj konačnici poseban doprinos Afrike svijetu biti u ovom polju ljudskih odnosa. Velike svjetske moći su možda učinile čuda dajući svijetu industrijski i militarni izgled, ali najveći dar tek treba doći iz Afrike - i podariti svijetu više ljudsko lice.' Steve Biko