Otvorene prijave za DORS / CLUC konferenciju

Ovogodišnja konferencija DORS / CLUC - Dani otvorenih računarskih sustava, održat će se od 19. do 20. travnja u Zagrebu, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), Unska 3.

DORS / CLUC je najstarija i najveća je regionalna konferencija koja obuhvaća besplatni i open source softver, otvorene standarde i Linux operativni sustav. U posljednjih 25 godina okupila je mnoge istaknute pojedince i tvrtke iz besplatne i otvorene softverske zajednice. Konferenciju koordinira HrOpen i HULK , dvije neprofitne organizacije koje neumorno rade na promicanju otvorenih tehnologija i potiču njihovu primjenu u svakodnevnom životu.

Tijekom tri dana DORS / CLUC postaje mjesto gdje studenti, FOSS entuzijasti, tinkereri, programeri, hakeri, slobodnjaci, tvrtke i predstavnici javnog sektora mogu učiti, povezivati, poslovati i planirati projekte zajedno, sve s naglaskom na slobodnom softveru i Linuxu.

DORS / CLUC tradicionalno je podijeljen u dva dijela: keynotes / razgovori i radionice. Keynote i razgovori obično pokrivaju poslovne teme, najnovija iskustva s implementacijom i migracijom FLOSS-a, prezentacije novih alata i tehnologija te objašnjenja o tome kako ih koristiti.

Radionice su uglavnom tech-orijentirane i pružaju sudionicima priliku da nauče kako koristiti određenu tehnologiju, kao i kako riješiti probleme i riješiti probleme s besplatnim i open source softverom i hardverom.

U DORS-u / CLUC-u ima nešto za svakoga. Bez obzira jeste li početnik ili iskusni član zajednice FOSS-a, vjerujemo da će tri dana puna zanimljivih razgovora, umrežavanja i razmjene znanja računati kao dobro utrošeno vrijeme.

Keynote speakers

Henne Vogelsang -The Digital Evolution

Igor Ljubunčić -The Future is Old

Marc-André Pezin -XCP-ng : An Open Source story

Hans de Raad and Robin Edgar - Mare Liberum, how a Dutch pirate law from the 17th century applies to the internet and (free) software

Robin Edgar - Docker containers or distro packaging: how to ensure your project won't get used

Vlatko Košturjak - Are we safe yet?

Henne Vogelsang -Distributing Free Software: Herding Cats

Senko Rašić - Web video and audio using purely free and open source components

Vigneshwer Dhinakaran -Hacker's guide to Web Assembly

Jona Azizaj, Kristi Progri -Designing Communities that Highlight Diversity

Dobrica Pavlinušić -linux+sensor+device-tree+shell=IoT

Oleksandr Trotsenko -Architecture your code

Tomislav Stilinović -Singularity: Kontejneri za napredno računanje

Robert Petranović -Developing sounds with Open Source

Nikola Henezi -How I learned to stop worrying and love the compiler

Luka Blašković - Nix for developers and ops

Stjepan Ledinski - Koliko su škole pripravne za GDPR?

Mario Splivalo -Juju i MAAS

Goran Mahovlić-SmartZg powered by Radiona

Mario Goljak -Sustav za otkrivanje i prevenciju napada Wazuh

Ante Jurjević - Automatizacija instalacije i konfiguracije sustava Wazuh pomoću Puppeta