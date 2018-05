Otvorenje skupne izložbe 'Crta, Akt i Tenebroso' u galeriji Pikto

U galeriji Pikto (Branimirova 29, Branimir centar) u subotu 19.05.2018. u 19 sati otvara se skupna izložba 'Crta, Akt i Tenebroso' umjetnica Linde Golik Horvat, Alme Štrkljević i Josipe Krolo.

Iz predgovora:

Rijetko se događa da kustos ugleda dvije serije fotografija različitih autora koje su tematski i estetski toliko kompatibilne da njihov 'susret' odluči stopiti u zajedničku izložbu. Jedan takav 'susret' dogodio se kada je kustoski savjet galerije Pikto odabirao izložbe za godišnji program. Izložba Crta, Akt umjetnica Alme Štrkljević i Josipe Krolo gotovo je jednoglasno povezana sa serijom fotografija Tenebroso Linde Golik Horvat.

Prva izložbena cjelina Crta, Akt nastala je povezivanjem medija u kojima umjetnice djeluju: fotografija, kombinirana tehnika, slikarstvo, kiparstvo. Ispitujući mogućnosti položaja tijela umjetnice hvataju njegovu skulpturalnost čija se forma promatraču dodatno objašnjava potezima kista.

Druga izložbena cjelina, serija fotografija Tenebroso sastoji se od kolor fotografija velikog formata koje podsjećaju na staru slikarsku tehniku Chiaroscuro. Osnovni i jedini motiv je vlastito tijelo izraženo kroz odnos svjetla i tame. Odabrani dijelovi tijela, koji se ponekad ne razabiru u potpunosti, ogoljeni su do neprepoznatljivosti. Usmjereni snop svjetla naglašava strukturu same kože koja dolazi do izražaja izranjajući iz tame.